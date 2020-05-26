揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生...老公是通緝犯

▲陳雲英去年也是人大「台灣代表團」一員。（圖／人民網）

記者劉亭／綜合報導

大陸兩會22日開幕，13名「台灣省代表」到場與會，會後並對總理李克強的涉台發文表達力挺，將會共同「促進祖國統一的決心和信心」。但實際查看營單中的13人發現，其實只有一人是真正於台灣出生。

本次代表台灣出席第13屆全國人民代表大會的委員包含，團長黃志賢、重慶台聯會長許沛（女）、江蘇台聯會長鄒振球、上海同濟大學教授張雄、上市公司人福醫藥集團創始人張曉東、陳軍（女，阿美族）、林毅夫之妻陳雲英（女）、林青（女）、海南台聯會長符之冠、福建台聯副會長梁志強、貴州台聯會長曾力群（女）、蔡培輝、河北醫科大學第二醫院腺體外科主任廖海鷹。

▲台灣省代表團會議現場，陳雲英發言。（圖／翻攝自台胞之家官網，下同）

其中只有陳雲英是真正在台灣出生，1987年帶著子女與丈夫一起定居北京，是大陸首名特殊教育學家，並且成為「台灣省全國人民代表大會」代表。她的先生是金門叛逃軍官林毅夫，現為知名經濟學家、北大教授，中華民國國防部曾發佈永久通緝令。

除此之外，陳軍有台東阿美族血統，曾經建議北京當局多關注台灣原住民產業，但12人全部都是在大陸出生、成長，擁有大陸居民身份的「台籍」人士，卻代表了台灣2300萬人。

▲林毅夫 。（圖／CFP）

台灣代表團是在1975年的第四屆全國人大才開始出現，代表團從來不是在台灣選舉產生，由各省、自治區、直轄市人大常委會根據分配名額，負責組織協商選定出參加協商選舉會議的代表，再從中選出13名台灣省的全國人大代表。但台灣並不承認代表團。

「台灣省代表團」22日會議由團長黃志賢主持，13名代表一致認為，「政府工作報告彰顯了『以人民為中心』的發展思想，宣示了祖國大陸對台方針政策，號召我們團結廣大台灣同胞共同反對『台獨、促進統一』，誓言『我們一定能開創民族復興的美好未來』」。

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