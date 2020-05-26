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騎士慘了！北車條紋男撕光整排機車繳費單　「20元停車費恐變天價」

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騎士慘了！北車條紋男撕光機車繳費單　「20元停車費恐變天價」。（圖／東森新聞）

▲男子邊撐傘邊撕掉機車上的繳費單。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

機車停在路邊，你有注意過你的繳費單嗎？一名男子經常出沒在台北車站周邊，撕掉停在停車格內的整排機車繳費單，這下騎士恐怕會因不知道要繳錢，讓原先20元的停車費，逾期繳納變成得付天價370元。而律師則說，男子此舉可能構成《刑法》毀損罪，可向對方請求工本費損害賠償。

《東森新聞》直擊，這名穿條紋上衣、藍色短褲、揹後背包的男子走在許昌街上，一手撐傘一手撕別人機車車尾的停車繳費單，再把單子塞進手上的塑膠袋。目擊民眾表示，在兩周前有遇過該男，只要看到是類似紙張類都會撿走。

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▼男子將撕下的繳費單塞入袋子中。（圖／東森新聞）

騎士慘了！北車條紋男撕光機車繳費單　「20元停車費恐變天價」。（圖／東森新聞）

▼男子撿掉在地上的繳費單。（圖／東森新聞）

騎士慘了！北車條紋男撕光機車繳費單　「20元停車費恐變天價」。（圖／東森新聞）

原來男子早就不是第一次這樣做，繳費單對他來說充其量只是廢紙，但對騎士意義就大不同，如果沒注意到自己有繳費單，原本的20元超過繳費期限就會變成35元；超過三周再沒繳，停管處會再寄出掛號信，騎士得自行吸收50元工本費，一共得花70元；更慘的是，如果進到開罰階段，還會多出300元罰鍰，光停個機車代價就高達 370元。

對此，台北市停管處主任秘書張仲杰指出，如果騎士因男子行為沒收到單子，或單子遭撕毀可申訴，他們會從寬處理，只要繳原本的停車費，而不用繳工本費。律師江皇樺則說，男子此舉在《刑事》可能構成毀損罪，那額外多出來的工本費，都可向男子請求損害賠償。要避免停車費從20元飆升到370元，還是得多利用手機app或超商系統查詢繳費資訊，才不會成冤大頭。

騎士慘了！北車條紋男撕光機車繳費單　「20元停車費恐變天價」。（圖／東森新聞）

▲▼原先停車費只要20元，逾期繳納最多變成370元。（圖／東森新聞）

騎士慘了！北車條紋男撕光機車繳費單　「20元停車費恐變天價」。（圖／東森新聞）

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