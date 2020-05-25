北車大廳昨晚「突拉封鎖線2hrs」始末曝　台鐵：照片要看到最後

▲台北車站大廳周日晚間拉起封鎖線，執行清潔消毒工作。（圖／台鐵提供）



記者賴文萱／台北報導

在網友號召周六「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動後，周日晚間有網友在FB發文，曝光台鐵直接在北車大廳拉起封鎖線，讓他直言「更加愚蠢的事發生了」，再度引發爭議。對此，台鐵還原封鎖線2小時始末，主要是為了清潔消毒，呼籲民眾看到照片要看到最後，也不要硬是用繩子做文章。

台鐵在疫情期間禁止民眾在台北車站大廳群聚，但傳出未來也擬要永久禁坐後，引起許多網友不滿。周六就有網友透過網路號召群眾前往台北車站「坐爆」，現場有人玩起桌遊、海龜湯聚會、羅馬競技生死鬥，還擺起攤位，表達對抗該項政策的不滿。



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▲網友周六發起坐爆北車，現場有人玩起羅馬競技生死鬥。（圖／記者黃克翔攝）

不過，經過一天的時間，台北車站大廳周日晚間突拉起封鎖線，有網友PO出現場照片後寫下「晚間九點，更加愚蠢的事發生了」後，再度引起熱議。

▲▼台北車站大廳周日晚間拉起封鎖線惹議。（圖／讀者提供）

台北站長黃榮華今受訪還原拉起封鎖線2小時的始末，他指出，主要是因為周末有多人聚集在此，所以規劃進行清潔消毒工作，但因為黑白格地板材質不一樣容易濕滑，因此晚間8點就先拉起隔離線怕旅客之後跑進去會滑倒，9點半多開始用洗地機清潔消毒，再過半小時地板乾了之後，10點就把隔離線撤掉。

▲北車大廳24日晚間在清潔消毒後，就已撤掉封鎖線。（圖／台鐵提供）

針對有網友認為過去清潔消毒都沒有特意拉出隔離線，黃榮華回應，「不要去用繩子故意曲解做文章」，強調看照片應該要看到最後，之後的結果就是10點就已經撤掉繩子，這就是因為工作的關係，網友不應「看到黑影就開槍」，隨便製造議題。事實上，台鐵周末2天面對民眾群聚在北車大廳，都僅是柔性勸導，並未開出任何一張罰單。

▲周六民眾群聚台北車站大廳，台鐵派出志工柔性勸離。（圖／台鐵提供）

由於昨日開齋節，有移工仍到台北車站大廳打卡拍照，黃榮華說，人數差不多是往年的1/4左右，移工朋友都非常按照規定守秩序，沒有在展演大廳逗留。至於旅客或移工朋友改坐在大廳外圍柱子聚集，台鐵表示，原則上都同意。

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