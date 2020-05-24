　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

坐爆北車後...台鐵一早派員「佈陣」勸離　開齋節移工人潮今年只剩1/4

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼開齋節台北車站大廳景象。（圖／翻攝自台鐵產工FB）

▲今年開齋節受到疫情影響，台鐵一早派員在台北車站大廳勸離民眾，移工人潮僅剩往年的1/4，且不再長時間聚集。（圖／翻攝自台鐵產工FB）

記者賴文萱／台北報導

網友不滿台鐵擬永遠不開放台北車站大廳，發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，23日中午有4、500人響應。今（24）日為開齋節，因過去北車大廳是移工多會聚集慶祝的地方，台鐵一早部署員工在大廳「佈陣」，今現場來來去去約有1萬名移工特地來此打卡拍照，但不再長時間聚集。

請繼續往下閱讀...

台鐵台北車站站長黃榮華指出，今天是開齋節，今年由於疫情影響禁止民眾群聚，今派出約40名台鐵同仁、志工，再加上20多名鐵路警察在台北車站大廳黑白格區域勸離聚集民眾，希望大家都能按照規定遵守。

由於北車大廳是移工會聚集一同慶祝開齋節的地方，過去曾湧現4萬多人潮群聚。黃榮華說，今天來來去去仍有1萬多名移工仍特地來這拍照打卡，但拍完後在周邊走走、休息一下就會離開，人潮大約是往年的1/4，有些轉往大安森林公園，有些移動去中正紀念堂等，秩序良好。

▲▼網友號召坐爆北車大廳。（圖／記者黃克翔攝）

▲網友發起「坐爆台北車站」活動，有民眾在北車大廳玩格鬥技。（圖／記者黃克翔攝）

不過，台灣鐵路產業工會表示，交通部應該盡快拿出有效的方式處理，而不是一直讓員工進行勸離卻又無權責開罰。工會認為，員工們這樣站著舉牌也是很大的體力負擔，還有可能造成旅客對台鐵產生怨懟，這個狀況希望台鐵慎重考慮！勿讓沒有公權力的員工站在第一線受到責難。

▲▼網友號召坐爆北車大廳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼網友號召坐爆北車大廳。（圖／記者黃克翔攝）

▲網友號召坐爆北車大廳。（圖／記者黃克翔攝）

網友不滿台鐵擬永久禁止於北車大廳群聚，23日中午發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，昨警方粗估現場來來去去約有4、500人。有人帶著海豹玩偶到現場靜坐，有人帶著一大箱桌遊，打算到現場遊玩，還有人帶著小朋友到大廳與玩偶靜坐，現場更有民眾不顧群聚禁令，戴著口罩玩起羅馬競技生死鬥，甚至直接在大廳擺攤。

指揮中心先前指出，違反群聚禁令者可罰3000到1.5萬元，但昨日雖有上百人群聚，台鐵也未開出任何一張罰單。台鐵也稱，有安排同仁於現場提醒民眾配戴口罩，保持社交距離，相關活動平和落幕，之後將彙整各界意見，於通盤後考量提出方案。

台鐵表示，台北車站是重要的交通樞紐，每日約有50萬人次進出站區，車站大廳是公共空間，目前疫情期間暫時禁止群聚活動及席地而坐；至於疫情過後，北車車站大廳如何使用，是重要的公眾議題，台鐵將多方徵詢各相關團體、專家及學者意見審慎評估規劃，找出兼顧多元需求的解決方案。

▲台鐵派志工勸離群聚民眾。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵派志工勸離群聚民眾。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵派志工勸離群聚民眾。（圖／台鐵局提供）

台鐵強調，目前仍處防疫期間，台北車站大廳依中央流行疫情指揮中心指示，禁止群聚活動及席地而坐，呼籲民眾配合遵守相關規定，以確保自身及他人健康，共同抗疫，守護台灣。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
10坪破千萬！百萬網紅買「北市套房」花70萬裝潢　網跪了：才
高雄騎士暴雨失聯2天！5公里外碼頭尋獲遺體..疑遭沖走喪命
「我在換妻俱樂部賣按摩棒」　情色女王曝藥廠千金帶路：女生都矇
紀曉君《好聲音》「0人轉身」遭淘汰！那英驚喊：妳以後不用參賽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「新安平追想曲」故事MV及微電影　安平開台天后宮舉行開鏡祈福儀式

LIVE／疫情記者會首度移師墾丁「陳時中示範樂活」　指揮中心13:30說明

大學兼任教師超血汗！鐘點費26年沒調漲…待遇不如打工族

超商三角飯糰「海苔不會軟」他驚問卦！網揭包裝小秘密：日本發明的

全台唯一用海風種的茶！　陳時中品嚐「港口茶」直呼滑順潤喉

出國、婚宴何時解禁？ 陳時中：先玩遍台灣「國外開放再稍等」

「安心旅遊」國旅補助要來了！自由行每房補1000元　遊樂園免費入園1次

看油花分布不準！牛排系達人「一招分辨組合肉」：這塊原肉無誤

坐爆北車後...台鐵一早派員「佈陣」勸離　開齋節移工人潮今年只剩1/4

捷運翹腳妹「一雙腿跨2位」！爽靠背板…瞥她一眼繼續滑手機　過2站才急收

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

怕把鼠寶吵醒！阿公暖抱著睡　爺孫臉露餡...網：一個模子刻的

恥力全開！路人挑戰街頭比手畫腳 她比「超害羞手勢」隊友秒答：香腸

「新安平追想曲」故事MV及微電影　安平開台天后宮舉行開鏡祈福儀式

LIVE／疫情記者會首度移師墾丁「陳時中示範樂活」　指揮中心13:30說明

大學兼任教師超血汗！鐘點費26年沒調漲…待遇不如打工族

超商三角飯糰「海苔不會軟」他驚問卦！網揭包裝小秘密：日本發明的

全台唯一用海風種的茶！　陳時中品嚐「港口茶」直呼滑順潤喉

出國、婚宴何時解禁？ 陳時中：先玩遍台灣「國外開放再稍等」

「安心旅遊」國旅補助要來了！自由行每房補1000元　遊樂園免費入園1次

看油花分布不準！牛排系達人「一招分辨組合肉」：這塊原肉無誤

坐爆北車後...台鐵一早派員「佈陣」勸離　開齋節移工人潮今年只剩1/4

捷運翹腳妹「一雙腿跨2位」！爽靠背板…瞥她一眼繼續滑手機　過2站才急收

六都債務大暴增「只有1市減少」　他PO對照表引激戰！

疫情高峰還沒到…巴西聖保羅「醫療崩潰」！總統力挺解禁：否則更多人死

夏季必備開架防曬乳5選　潤色修飾、海洋友善通通有

阿中部長神秘「消失2小時」爽嗑黑鮪魚大餐！屏東「佳珍海產」3大必吃菜先看

港人移民台灣成熱門選項　內政部：「港版國安法」可能再加溫

中山站美食地圖在這！平價小吃到網美店都有　造訪六種口味甜甜圈

「新安平追想曲」故事MV及微電影　安平開台天后宮舉行開鏡祈福儀式

木村花驟逝！歐陽靖心碎自爆「15年前自殘險輕生」　自問8道題熬過網路霸凌

工程師來家裡修電視...卻被1歲小屁貓「偷打腳底板」　同事目擊笑翻！

大14歲男友竟是人夫！女大生「懷孕生子」遭正宮爆擊…放棄學業咬牙苦撐崩潰了

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

生活熱門新聞

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

陳時中挺墾丁！　業者曝最火大的事：想到怎麼能不生氣

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

一張絕美罰單爆紅　台南帥警長相曝

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

高雄大雨灌出「群聚蟑螂」　網友崩潰

字太美爆紅　「罰單帥警」現身啦！

好市多停車場竟撞車！網一看傻眼

產房當廚房！辣媽9分鐘記錄生5寶

5歲女土耳其染疫！父陪隔離58天出院

媒體撲空！陳時中墾丁行「消失2hrs」在這

ICU醫不解母出遊　原來是為準備遺照

2縣市大雨特報！滯留鋒再襲全台4天時間曝　防劇烈天氣

更多熱門

相關新聞

北車黑白格不給坐　民眾塞爆大廳外圍

北車黑白格不給坐　民眾塞爆大廳外圍

交通部台鐵局因應疫情，禁止民眾於台北車站大廳群聚，否則可罰3000到1.5萬元，而隨後也傳出「永久不開放」的禁令，引發部分網友不滿，號召23日去坐爆北車大廳。對此，事隔一天後，24日的北車大廳已經沒有人在黑白格席地而坐，但反倒是黑白格的外圍，幾乎都被民眾佔滿。

快訊／台鐵員報案「撞到人」　消防員漏夜找嘸

快訊／台鐵員報案「撞到人」　消防員漏夜找嘸

即／台鐵深夜傳死傷！班車雙向延誤

即／台鐵深夜傳死傷！班車雙向延誤

網友坐爆北車　一動作藏染疫危機

網友坐爆北車　一動作藏染疫危機

路樹倒榻！深澳支線雙向停駛　估12:00恢復

路樹倒榻！深澳支線雙向停駛　估12:00恢復

關鍵字：

台北車站台鐵開齋節移工車站大廳北車大廳

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

長輩送透天「沒辦過戶」！過來人曝慘痛經驗

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

陳時中挺墾丁！　業者曝最火大的事：想到怎麼能不生氣

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

好市多買餐包　桃園妹回家見巨型蟑螂

女跳日月潭死亡　媽等21小時跪哭

快訊／台鐵員報案「撞到人」　消防員漏夜找嘸

被人身攻擊10幾年「萬箭穿心」！林志穎老婆痛哭：很崩潰

少校出軌女主播剛記過「又躲後座幽會」

更多

最夯影音

更多
直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤
超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面