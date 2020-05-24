坐爆北車後...台鐵一早派員「佈陣」勸離　開齋節移工人潮今年只剩1/4

▲今年開齋節受到疫情影響，台鐵一早派員在台北車站大廳勸離民眾，移工人潮僅剩往年的1/4，且不再長時間聚集。（圖／翻攝自台鐵產工FB）

記者賴文萱／台北報導

網友不滿台鐵擬永遠不開放台北車站大廳，發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，23日中午有4、500人響應。今（24）日為開齋節，因過去北車大廳是移工多會聚集慶祝的地方，台鐵一早部署員工在大廳「佈陣」，今現場來來去去約有1萬名移工特地來此打卡拍照，但不再長時間聚集。

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台鐵台北車站站長黃榮華指出，今天是開齋節，今年由於疫情影響禁止民眾群聚，今派出約40名台鐵同仁、志工，再加上20多名鐵路警察在台北車站大廳黑白格區域勸離聚集民眾，希望大家都能按照規定遵守。

由於北車大廳是移工會聚集一同慶祝開齋節的地方，過去曾湧現4萬多人潮群聚。黃榮華說，今天來來去去仍有1萬多名移工仍特地來這拍照打卡，但拍完後在周邊走走、休息一下就會離開，人潮大約是往年的1/4，有些轉往大安森林公園，有些移動去中正紀念堂等，秩序良好。

▲網友發起「坐爆台北車站」活動，有民眾在北車大廳玩格鬥技。（圖／記者黃克翔攝）

不過，台灣鐵路產業工會表示，交通部應該盡快拿出有效的方式處理，而不是一直讓員工進行勸離卻又無權責開罰。工會認為，員工們這樣站著舉牌也是很大的體力負擔，還有可能造成旅客對台鐵產生怨懟，這個狀況希望台鐵慎重考慮！勿讓沒有公權力的員工站在第一線受到責難。

▲網友號召坐爆北車大廳。（圖／記者黃克翔攝）

網友不滿台鐵擬永久禁止於北車大廳群聚，23日中午發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，昨警方粗估現場來來去去約有4、500人。有人帶著海豹玩偶到現場靜坐，有人帶著一大箱桌遊，打算到現場遊玩，還有人帶著小朋友到大廳與玩偶靜坐，現場更有民眾不顧群聚禁令，戴著口罩玩起羅馬競技生死鬥，甚至直接在大廳擺攤。

指揮中心先前指出，違反群聚禁令者可罰3000到1.5萬元，但昨日雖有上百人群聚，台鐵也未開出任何一張罰單。台鐵也稱，有安排同仁於現場提醒民眾配戴口罩，保持社交距離，相關活動平和落幕，之後將彙整各界意見，於通盤後考量提出方案。

台鐵表示，台北車站是重要的交通樞紐，每日約有50萬人次進出站區，車站大廳是公共空間，目前疫情期間暫時禁止群聚活動及席地而坐；至於疫情過後，北車車站大廳如何使用，是重要的公眾議題，台鐵將多方徵詢各相關團體、專家及學者意見審慎評估規劃，找出兼顧多元需求的解決方案。

▲台鐵派志工勸離群聚民眾。（圖／台鐵局提供）

台鐵強調，目前仍處防疫期間，台北車站大廳依中央流行疫情指揮中心指示，禁止群聚活動及席地而坐，呼籲民眾配合遵守相關規定，以確保自身及他人健康，共同抗疫，守護台灣。

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