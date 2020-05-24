今年開齋節停辦、北車大廳又禁坐　台鐵改在戶外送移工礦泉水

▲台鐵改在戶外贈送移工朋友礦泉水，一同慶祝開齋節。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

一年一度的開齋節是台灣眾多移工的重要節日，從昨天傍晚至今天傍晚登場，但受到疫情影響，包含清真寺及許多地方政府都宣布今年停辦開齋節慶祝活動。台鐵台北車站大廳過去是熱門聚集地，今天雖然仍勸導民眾不要聚集，但也在戶外贈送礦泉水給移工朋友，一同歡慶。

配合中央疫情指揮中心防疫規定，台北車站大廳避免室內群聚、維持社交距離，但是今日開齋節仍有大量移工朋友進入台北車站。台北站及路警同仁一早也以柔性勸離方式，勸導移工不要聚集在一樓大廳及走道等空間，移工朋友們也全力配合防疫新生活規定，選擇在車站周邊廣場聚會。

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▲台北站長黃榮華發送礦泉水給移工朋友，感謝他們配合防疫不聚集台北車站大廳。（圖／台鐵提供）

台鐵局長張政源特別交代，由台北站同仁提供移工朋友們礦泉水，也祝福移工朋友們開齋節快樂，也對移工朋友們高度的自制力及配合度表達肯定與感謝。

台鐵再次強調，為了配合防疫需求，台北車站大廳自2月29日起，在中央疫情指揮中心及交通部的同意下公告禁止群聚及席地而坐，目前禁令並未解除，希望大家都能配合，共同維護自身及他人健康。

台鐵表示，台灣是一個多元文化的社會，具有高度的包容力，尊重每一個族群的權益及文化特質，未來台北車站大廳在疫情結束後將如何使用管理，將儘速邀集相關團體、專家及學者審慎評估，不會忽視任何族群的使用需求，希望能夠儘快找到符合社會多元需求的最佳方案。

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