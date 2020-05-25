「什麼有礙觀瞻根本藉口」　他PO北車2圖曝商業利益：趕了也沒用啊！

▲網友近日發起坐爆台北車站，有數百多人響應。（圖／記者李宜秦攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台鐵台北車站大廳黑白格子地板到底能不能席地而坐，引發外界熱烈討論。對此，作家朱宥勳認為，這和背後的商業利益有關，並貼出兩張圖直呼，「什麼坐大廳會堵塞動線是胡說八道」、「什麼有礙觀瞻根本只是藉口」，根本就只是為了二樓的商家在趕人。

交通部台鐵局因應疫情，禁止民眾於台北車站大廳群聚，否則可罰3000到1.5萬元；隨後也傳出「永久不開放」的禁令，引發部分網友不滿，近日號召一起坐爆北車大廳，有數百多人響應。

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對此，台鐵局回應， 台北車站是重要的交通樞紐，每日約有50萬人次進出站區，車站大廳是公共空間，目前疫情期間暫時禁止群聚活動及席地而坐；至於疫情過後，台北車站大廳如何使用，是重要的公眾議題，需綜合考量旅客服務、交流移動及人員疏散等功能需求。

台鐵局說，台灣是個民主社會，目前社會各界對於車站大廳的使用方式有不同的多元意見，台鐵局將依據交通部指示，儘速徵詢各相關團體、專家及學者意見審慎評估規劃，期盼在不影響旅客權益及服務品質前提下，提出兼顧多元需求的解決方案。

▲▼台鐵回應，期盼在不影響旅客權益及服務品質前提下，提出兼顧多元需求的解決方案。（圖／記者林敬旻攝）

台鐵局表示，目前仍處防疫期間，台北車站大廳依中央流行疫情指揮中心指引，禁止群聚活動及席地而坐，呼籲民眾應配合遵守相關規定，以確保自身及他人健康，大家一起共同抗疫，守護台灣。

對此，朱宥勳24日在臉書貼出兩張照片指出，台北車站現在一堆警察在邊上製造壓力，「所以人就從第一張的大廳溢出到第二張的走廊」；這就證明了，什麼坐大廳會堵塞動線是胡說八道，「大廳根本不是任何必經動線，反而像是人潮的蓄洪池。你把大廳堵了，人才會滿到真正的動線上。」

朱宥勳認為，「什麼有礙觀瞻根本只是藉口。台鐵大廳從有長椅到撤長椅，從可以坐到不能坐，根本就只是為了二樓的商家在趕人。問題是你二樓那個價位，台鐵的很多乘客本來就吃不起，趕了也沒用啊。」

朱宥勳也說，他覺得二樓貴一點很正常，畢竟地租就那樣，「但台鐵似乎沒搞清楚，自己是最便宜的大眾運輸工具」，有很多人並不是二樓業者的設定客群。

▼朱宥勳認為，台鐵根本就只是為了二樓的商家在趕人。（圖／記者楊蕙綾攝）