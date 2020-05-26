宵夜訂280元大披薩！他一咬「焦炭苦味」衝腦門…網看傻：焚化爐烤的？

▲披薩一翻面大傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

美食外送正夯，但很多人也有過踩雷體驗！一名網友表示，前幾天他想說宵夜訂個特別的來吃，於是滿心歡喜挑了原價280元的豪華總匯窯烤披薩，拿到時紙盒還熱騰騰，感覺是剛出爐，怎料一開箱就讓他徹底傻眼，直呼「我得罪了誰？」

原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，上周六他獨自在家享受放鬆的周末，想說來個久違的宵夜場，訂了附近一家沒吃過的窯烤披薩，原價280元加上運費就320元，為此他還特地使用優惠碼，最後用164元吃到獨享大披薩。

請繼續往下閱讀...

不過，當他咬下第一口就發現不對勁，「我點的絕對不是碳燒口味」，披薩吃起來卻有股莫名的苦味，翻到背面才發現，披薩底部全都是炭黑色，吃起來口感、味道都明顯已經烤焦，硬是吃了幾口以後實在無法下嚥，整塊披薩全翻過來看才發現，原來每一片都焦到發黑，「房間還有燒焦味！」

▲烤焦的披薩竟照樣出餐。（圖／翻攝自爆廢公社）



焦黑披薩的照片曝光後，網友紛紛熱議，「這是焚化爐烤的吧」、「今晚！我想來份乾烤木炭佐披薩」、「烤成這樣店家還出餐，是有仇是不是」、「給五星評價，這種東西不能只有我吃到」、「烤成這樣不是最扯的，最扯的是還能無視失敗品還出貨。」

但網友也提醒，收到有問題的餐點時可以拍照向客服反映，通常外送平台會退費，店家也沒辦法收到這筆錢，「可以跟吳伯毅（UberEats）反應，線上客服處理很快，我上次也遇到餐點問題」、「這請給店家負評不要給外送員負評，還可以回報客服換點數。」