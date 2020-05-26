等UberEats快暴怒「外送員遞親筆紙條」！她一讀暖心內容…消氣了：很加分

▲原PO被外送員一個貼心小動作暖翻。（示意圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

外送平台近年崛起，而外送員工作性質和服務業有相似之處，有時一個貼心小舉動，就能讓等餐顧客感到開心。就有一名女網友在《Dcard》貼文，說她一如既往地叫了外送，因為等了非常久，心情原本是暴怒狀態，但外送員遞了一張紙條，讓她瞬間「被可愛到」，忍不住大讚「這個外送員真的很加分！」

這位女網友文中表示，她一如既往地叫了外送，等了非常久後，外送員終於到了，她就跟妹妹一起坐電梯下樓，當時看到外送員在停車，姐妹倆趕快上前跟對方拿取餐點。結果上樓後，妹妹就拿了一張紙條給她看，只見上面寫著「久等了！您的餐點來了！您的外送員，OO（外送員名字），今日體溫36.5」。

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原來這張是外送員親筆寫的紙條，娟秀字跡讓人看了就有好心情，上面還寫著給顧客的祝福，「祝您：用餐愉快 美好的一天」，最後則是附註「PS.輸入序號『一起來點』」，提醒顧客記得用優惠碼點餐。

▲外送員手寫紙條，附上自己的體溫紀錄和祝福。（圖／翻攝自Dcard）

這張紙條讓原PO忍不住大讚，「原本等很久已經要暴怒的心情，瞬間被這個外送員給可愛到」，笑說這樣讓她心情很好，外送員的行為真的很暖心，「外送員辛苦咯～這個外送員真的很加分！」

看到貼文後，其他人也紛紛留言熱論，「看到這種都會覺得很暖心，一整天心情也都好了起來」、「也太可愛了吧～～好羨慕」、「如果支持她，可以付一點小費當作鼓勵」、「我也收到過其他外送員給的紙條，看到當下覺得很暖心，感覺他們很用心，紙條我還好好收著呢」、「有些外送員真的會讓人心甘情願給小費。」