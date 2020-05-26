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「麥脆雞腿分享餐」等1小時沒來！他控取消訂單被拒退款　foodpanda回應了

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等1小時餐點沒來！他控取消訂單「foodpanda拒退款」　業者回應了。（圖／東森新聞）

▲林先生不滿地說，「我沒有吃到東西，然後還要叫消費者去負擔這筆費用。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名林先生指控，日前向foodpanda外送平台訂了麥當勞500多元的餐點，等了一個多小時都沒送來，決定取消訂單，但外送業者卻回應「因拒收餐點加上聯繫不上，拒絕退款」。對此，外送平台表示，派送員取餐後，消費者取消還是得扣款，提醒消費者注意，但已向林先生說明流程並同意退款，「我們重視消費者的權益。」

「我沒有吃到東西，然後還要叫消費者去負擔這筆費用。」林先生向《東森新聞》投訴，當時外送平台的外送員一直在跳動，「外送平台有寄信給我說，他們人員已經去取餐了，但是取餐卻沒有馬上送達。」

請繼續往下閱讀...

由於等了一個多小時，餐點遲遲沒有送達，林先生氣到取消訂單。而他是點麥當勞的「辣味麥脆雞腿分享餐」和四塊麥克雞塊，總共517元，採用線上付款，向平台申請退款，卻得到email回應寫道，「因外送員將餐點送達後拒收餐點，我們相關部門也嘗試聯繫您，由於聯繫不上您，被迫取消此訂單，因此無法為您申請退款程序。」

▼林先生當天的訂單內容。（圖／東森新聞）

等1小時餐點沒來！他控取消訂單「foodpanda拒退款」　業者回應了。（圖／東森新聞）

林先生指控，有要求外送平台提供相關佐證資料，證明他們確實當天有跟他聯繫，「可是他們沒有辦法提供出來。」至於這一小時到底出了什麼狀況？其他外送人員認為，「譬如說我現在在這個地方，但他訂離這個地方要騎15分鐘左右的，那通常那種單子就會很少人想要去接嘛。那他可能就要一直等一直等，一直換外送員這樣子。」

有沒有可能是因被轉單，導致林先生的訂單因此延誤一個多小時？實際打電話給外送平台，總公司回應，為確保餐點品質，餐點一旦完成製作並交由外送員派送時，消費者便無法取消訂單，因此不會獲得取消訂單退款，且當下電話聯繫消費者未接通；但目前已向消費者說明流程並同意退款，「我們重視消費者的權益。」

▼foodpanda回應了。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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