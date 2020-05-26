鋒面雨彈往北炸！大雨特報擴及12縣市　新竹以南全面警戒雷擊強陣風

▲大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到鋒面接近影響，易有短時強降雨，氣象局今（26）日持續發布大雨特報，提醒受影響地區民眾留意局部大雨發生的機率，並注意雷擊及強陣風。

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氣象預報員官欣平表示，受到鋒面接近中，大氣不穩定，加上西南風影響，陸續都有對流移入中南部地區，對流也慢慢發展。現在新竹以南地區已經開始下雨，各地也要注意午後雷陣雨發生機率，跟昨天相比，今天的雨區範圍更廣、雨勢也會更大。

【13:15更新】：大雨特報範圍往北擴大，新竹以南12縣市全面留意有局部大雨發生的機率。

▲鋒面逐漸影響，氣象局持續發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

大雨特報範圍：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

▲彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市有大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

另外，氣象局也針對「彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時15分止。

大雷雨即時訊息示警區域

彰化縣：田中鎮、二水鄉、北斗鎮、溪州鄉

南投縣：竹山鎮、名間鄉

雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、元長鄉

嘉義市：東區、西區

嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉

台南市：白河區、後壁區

▲鋒面接近，氣象局提醒，午後熱對流發展比起昨天明顯，中午後各地都要留意雷陣雨。（圖／記者湯興漢攝）

氣象局表示，今天鋒面從華南慢慢移近，接近過程中西南風略增強，將局部對流雲系帶往西半部，因此白天開始中南部有些地區出現局部短暫雷陣雨，然而空檔間還是悶熱、雲多偶可見陽光，高溫各地仍可達到30至33度。

此外，受到鋒前不穩定的影響，今天的午後熱對流發展比起昨天明顯，中午後各地都要留意雷陣雨，特別在中南部山區及近山區、東北部地區，外出要攜帶雨具備用。

▲這波鋒面主要影響落在深夜之後，容易有較大雨勢發生。（圖／記者林敬旻攝）

這波鋒面主要影響落在深夜以後，氣象局提醒，鋒面上頭容易生成中尺度對流系統，消消長長偶而有較大雨勢發生，必須隨時留意氣象局最新的特報和即時訊息。

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