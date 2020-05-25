端午連假、防疫旅遊　民眾黨：3000元振興券別像「萬元紓困」一團亂

▲民眾黨發言人楊寶楨。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情已經趨緩，振興券規劃在七月上路，擬規劃每人支付1000元，可換取3000元振興券，最快行政院本週拍板。對此，民眾黨表示，肯定經濟部從善如流，針對發放方式做出調整，但應該提前實施，因為端午連假即將來到，防疫旅遊也預計5月底、6月初開始出團，「顯然現在就該振興」。

對於振興券初步規劃方向為不排富每人支付新台幣1000元換3000元振興券，民眾黨發言人楊寶楨表示，本黨肯定經濟部從善如流，針對發放方式做出調整，因為當時就質疑酷碰券恐圖利特定業者，並對既有的電子票券產生排擠的衝擊；經濟部應雨露均霑，開放信用卡、電子票證例如悠遊卡等是正確的方向。

行政院目前預計該方案於6月初公布，7月暑假上路，楊寶楨強調，「應該提前實施，因為端午連假即將來到，防疫旅遊也預計5月底、6月初開始出團，很多店家對振興券期待已久」，雖然民眾對振興券褒貶不一，但既然衛福部長陳時中已經率領防疫團隊南下墾丁，示範樂活防疫新生活，「顯然現在就該振興」。

民眾黨也呼籲中央，針對具體實施時間、辦法要說清楚，不要又像上次「萬元紓困」一樣，讓前線作業一團亂，中央和地方要溝通好再開始實施，黨主席柯文哲曾提到，後疫情時代的情勢不可能回到過去，即將迎接「新常態」，人民的納稅錢與其用在振興，其實更應該用在「轉型」，政策必須更具前瞻性，而不是經常朝令夕改，讓民眾與基層公務員一頭霧水。