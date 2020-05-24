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平行時空？楊寶楨質疑：屏東積水未退　潘孟安就跟陳時中逛墾丁

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▲▼屏東積水未退，潘孟安卻與陳時中逛墾丁大街？（圖／翻攝楊寶楨臉書）

▲楊寶楨質疑，屏東積水未退，潘孟安卻與陳時中逛墾丁大街？（圖／翻攝楊寶楨臉書）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心力推防疫新生活，指揮官陳時中23日下午起率領防疫團隊，展開為期2天的墾丁樂活行，首站與屏東縣長潘孟安一起逛大街。對此，民眾黨楊寶楨23日晚間發文表示，積水還未退去，潘孟安就跟著陳時中逛墾丁大街，「彷彿活在平行時空」。

由於屏東23日大雨一直下，部分低漥地區陸續傳出淹水災情，楊寶楨在臉書粉專貼出「東港稻田泡水　農民抗議施工阻礙排水」、以及「屏東縣南州鄉，大雨過後，一天一夜還在淹水？」等新聞，再附上「穿花襯衫木屐逛墾丁大街　陳時中高喊：我台灣我驕傲！」。

▲中央流行疫情指揮中心記者會移師墾丁，指揮官陳時中逛墾丁大街。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會移師墾丁，指揮官陳時中逛墾丁大街。（資料照／記者林敬旻攝）

楊寶楨並以「一個屏東 兩個世界」為題，質疑「聚焦高雄淹水的同時，又有多少目光投向屏東？也不見相關報導提及有沒有議員出來監督，或是為民眾爭取什麼」。

楊寶楨說，「潘孟安縣長昨天強調：『絕對不能掉以輕心！』而積水還未退去，今天就跟著阿中部長逛墾丁大街。」她強調，宣傳振興旅遊固然重要，但能否先告訴飽受淹水之苦的居民，具體的解決措施是什麼？最後她還標注「#彷彿活在平行時空」。

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