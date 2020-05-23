合作伏筆！許效舜出席民眾黨研習營：不排除任何合作

▲許效舜出席台灣民眾黨國家治理學院演講。（圖／讀者提供）

記者陳家祥／台北報導

表態有意競逐2022基隆市長寶座的資深藝人許效舜，23日受台灣民眾黨邀請出席「地方政治研習班」演講，黨主席柯文哲及立委蔡壁如、邱臣遠、賴香伶也出席蒞臨。被問到是否要加入台灣民眾黨，許效舜說，每個黨都是要來關心基隆，都是我們最歡迎的對象，「只要對基隆好，不論哪一黨都很歡迎，不排除與任何政黨合作」。

台灣民眾黨23日下午到基隆市舉辦「地方政治研習班」，活動未對外公開，邀來在地資深藝人、且有意參2022的許效舜演講，格外引人聯想。黨主席柯文哲入場面對媒體提問，不發一語戴上口罩後快步上樓。

許效舜表示，每個黨都是要來關心基隆，都是我們最歡迎的對象，所以今天柯市長來、還有這麼多好朋友在這邊，他們希望我來分享基隆小孩來說基隆，這是我今天的主題，「今天即便是蔡總統來找我，我許效舜也會站出來跟大家分享基隆我從小到大的生活經驗」，希望大家一起來感受，別人要讓基隆好的好意，今天一定要到場。

許效舜說，之前的訪問已經報告過，「我是很斬釘截鐵地，未來有機會幫基隆服務的時候，我是當仁不讓的，所以人家說神聖任務、全力以赴」；他表示，自己在地出身，長大去台北打拼30年，要回來跟所有好朋友站在一起，幫基隆服務。

媒體追問，是否會跟民眾黨合作？許效舜說，每個不同黨在不同時間都有接觸過，民眾黨是因為他們到基隆來，大家也都很努力經營這塊土地，所以不管哪一黨都很歡迎到基隆來，「你願意來讓基隆好，我們張開雙手歡迎都來不及，所以我沒有在分哪一黨，每一個黨都是為這塊土地努力的，我們都要支持」。

許效舜強調，不排斥與民眾黨合作，但最希望合作的是基隆市民，大家團結起來。他也說，時機還沒到，有機會，各種合作都有可能。