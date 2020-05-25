國有林地也列入疫情紂困範圍　南投國有林地租金免收、減收

▲國有林租地造林地副產物價金，因應新冠肺炎疫情，本年度一律免收租金。（圖／南投林管處提供）

記者張弘昌／南投報導

國有林地租金原訂每年5月開徵，考量新冢肺炎疫情衝擊產業界，林務局南投林區管理處公告，轄管國有林出租地租金因疫情原因，延到10月起到12月底開徵，農業、森林用免收租金，其他用途應繳租金減收2成。且租戶無需主動申請，林管單位將陸續辦理減租作業手續。

林務局南投林管處因應疫情，國有林地出租供農業（農作、森林）使用，年度租金及副產物價金，一律免收外，出租供其他用途使用者（如暫准建地、特別放租地及礦業用地），年度應繳租金減收2成，以共體時艱，紓解民困。

▲因應新冠肺炎疫情衝擊產業，國有林地內早期存在的暫准建地，年度應繳租金減收2成。（圖／南投林管處提供）

南投林區管理處表示，考量新冠肺炎疫情，影響經濟層面甚廣，國有林租地租金減免部分，出租供農業（農作、森林）使用的暫准水田、旱地租約及租地造林地副產物分收，本年度租金及副產物分收價金全免。

其他供建物使用的暫准建地租約、依森林法第8條出租之公共、公用事業用地、依國有財產法第28條但書出租的特別放租地及礦業用地租金，一律減收租金2成，並由林管處主動辦理減租，無需承租人提出申請。

・乾肌救星

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