　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球渴盼抗疫　美專家：最先上市疫苗恐非最有效

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲許多國家都在研發新冠病毒疫苗。（示意圖／路透）

文／中央社紐約24日綜合外電報導

全球多國競相研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，且不乏正面進展的消息，但有美國專家今天警告，最先上市的疫苗可能不是最有效的一批。

「紐約時報」報導，美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）國家熱帶醫學院院長霍泰茲（Peter Hotez）在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，一些最先研發出來的疫苗可能只有局部保護力。

霍泰茲說：「它們也許能減少住院與病故，這其實仍很重要，但畢竟第一批疫苗可能不是最理想的。」

「歷史告訴我們，疫苗會被新款與改良版取代，因此這是個漸進的過程。」霍泰茲還強調，對付新型冠狀病毒的最佳武器到明年都很可能出不來。

美國總統川普一心一意要在明年初以前趕製出疫苗上市，還把任務命名為「神速行動」（Operation Warp Speed）。但霍泰茲與波士頓「貝斯以色列女執事醫療中心」（BIDMC）病毒學家布魯克（Dan Barouch）都說，任何疫苗要做到安全、有效，都得花時間。

與嬌生集團（Johnson & Johnson）合作開發疫苗的布魯克謹慎地表示，儘管12到18個月研發出一款疫苗「理論上可能」，但這也得「第一時間有諸多面向都完美呈現」才能做到。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，同樣在研發新型冠狀病毒疫苗的牛津大學團隊表示，目前COVID-19感染率下降，會增加疫苗研發成功的難度。

牛津大學從事疫苗研究的詹納研究所（Jenner Institute）所長希爾（Adrian Hill）教授說：「（疫苗研發）是在與疫情趨緩及時間賽跑。我們今年稍早表示9月前研發出有效疫苗的機率是80%，但如今有50%的機率什麼都弄不出來。」

希爾表示，他預期未來幾週，1萬名自願接受試驗者中可能只有不到50人會染病，若不到20人，人體實驗結果很可能就無用。

ET快訊
快訊／中和車行遭掃射16槍！2人中彈　匪帶槍投案
小甜甜腎臟、膀胱裝支架　「高燒40度」差點休克
背叛8年女友偷吃3女「極樂車震」　《唐伯虎》男星引退15年慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日官房長官稱強烈關注港版國安法　呼籲中國做出「明智應對」

疫情為了通過檢查關卡　惡男竟然當場攔車「綁架17歲少女」載他

梨泰院夜店爆「六次感染」！計程車司機無辜染新冠...持續追蹤5乘客

外國人介入香港抗爭？　紐時：中國宣傳機器「控訴缺證據」

打蛋驚見「綠蛋黃」！　煎成「抹茶荷包蛋」味道一樣讚　專家曝原因

全球渴盼抗疫　美專家：最先上市疫苗恐非最有效

香港議題發酵！路透：華府鷹、鴿派靠攏「對中國採強硬態度」

日沖繩那霸郊區咖啡店遇搶！女店員倒臥血泊慘死　遭砍男店員奪門求救

打烊餐廳抓到總統違反防疫規定！　奧地利總統：真的很抱歉

太反常？多國疫情嚴重經濟崩　領袖支持率反大幅上升

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

Ella陳嘉樺暖唱《晚安歌》淚崩　「謝謝你很努力，謝謝自己沒放棄...」

日官房長官稱強烈關注港版國安法　呼籲中國做出「明智應對」

疫情為了通過檢查關卡　惡男竟然當場攔車「綁架17歲少女」載他

梨泰院夜店爆「六次感染」！計程車司機無辜染新冠...持續追蹤5乘客

外國人介入香港抗爭？　紐時：中國宣傳機器「控訴缺證據」

打蛋驚見「綠蛋黃」！　煎成「抹茶荷包蛋」味道一樣讚　專家曝原因

全球渴盼抗疫　美專家：最先上市疫苗恐非最有效

香港議題發酵！路透：華府鷹、鴿派靠攏「對中國採強硬態度」

日沖繩那霸郊區咖啡店遇搶！女店員倒臥血泊慘死　遭砍男店員奪門求救

打烊餐廳抓到總統違反防疫規定！　奧地利總統：真的很抱歉

太反常？多國疫情嚴重經濟崩　領袖支持率反大幅上升

星期一症候群...約克夏徹底睡死！　爸猛拍狂搖完全沒反應

日官房長官稱強烈關注港版國安法　呼籲中國做出「明智應對」

Google Pixel 4a和4a XL可信傳聞總整理：詳細規格與上市時間

銀霞控訴誤診！　台大醫「怨委屈」：交由法律程序處理

台灣有能力「承接香港金融地位」？　網列3大無解難關：新加坡機率比較高

4月工業、製造業生產創新高　經濟部：5G應用與遠距需求帶旺

快訊／連開近16槍！欠貸20萬雙門跑車遭扣　中和火爆男射穿大腿傷2人投案

想開咖啡館嗎？　宜蘭創新育成中心開辦免費咖啡體驗課程

《痛苦與榮耀》坎城影展輸《寄生上流》！姚經玉「開獎前即預測」曝致命關鍵

508萬Alpina XB7性能休旅登場！「Sport+ 模式」降車高過彎更殺

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

國際熱門新聞

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

他趁半夜「強行壞壞3小隻馬」　工作人員翻監視器被嚇壞

中印邊境緊張升級！兵力集結「衝突谷地」

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

英媒曝：強生秘密準備接收香港難民

印度15歲女腳踏車載傷父返鄉　8天騎1126公里

6歲童找到神秘箱　讓女失主下跪

羅德曼暗示金正恩病重　妹妹掌權

美官員批中國隱匿疫情：就像車諾比核災

美國安顧問警告港版《國安法》：美可能制裁

9歲女孩「神鼻」聞到怪味　一通電話救了整條街

全球周末增1萬死！巴西34萬人染疫成第二大國

愛將染疫到處跑！英首相出面滅火

神隱21天後　金正恩再度強勢登場

更多熱門

相關新聞

口罩可自由買賣了！陳時中：預計6/1正式開放

口罩可自由買賣了！陳時中：預計6/1正式開放

台灣自2月開始實施口罩實名制，4月9日起採14天9片至今，不過因國內疫情趨緩，產業關心口罩外銷何時解除，衛福部常務次長薛瑞元今（25）日表示最快本周會做出決定。對此，中央流行疫情指揮中心陳時中證實，6月1日將除了民生、工業必須用口罩外，有庫存將可讓廠商自由買賣。

世界羽聯5月22站　奧運混雙銀牌：太嚇了

世界羽聯5月22站　奧運混雙銀牌：太嚇了

NBA復賽可能不召無緣季後賽隊伍

NBA復賽可能不召無緣季後賽隊伍

畢旅、畢典可如常辦理！陳時中：支持教育部規畫

畢旅、畢典可如常辦理！陳時中：支持教育部規畫

身材嬌小如幼童！19歲罕病女不能買兒童口罩崩潰

身材嬌小如幼童！19歲罕病女不能買兒童口罩崩潰

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗北美要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

台北哪最鄉下？網曝解答：40年沒變

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面