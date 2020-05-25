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加床費沒入帳...南投「警光山莊」爆帳目不清　1警遭羈押停職

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▲南投縣信義鄉東埔警光山莊，爆帳目不清疑雲。（圖／張弘昌翻攝）

▲南投縣信義鄉東埔警光山莊，爆帳目不清疑雲。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

南投縣警察局位在東埔溫泉區的警光山莊，傳帳目不清弊案，南投地檢署指揮調查站搜索調查，莊姓管理員無法交代相關帳目，檢方依貪汙罪嫌，向法院聲請羈押獲准。縣警局配合檢調查弊，25日也將莊姓警員，予以停職處分。

南投地方檢察署日前指揮南投縣調查站人員，到信義鄉東埔警光山搜索，並查扣帳冊等相關事證，調查莊姓管理員涉貪污治罪條例案。負責管理東埔山莊的莊姓警員，對收支帳目交代不清，疑涉有不法，檢方依貪污罪聲押獲准，南投縣政府警察局立即依規定，予以莊員停職處分，並查究相關人員考監責任。

南投縣政府警察局局長陳木樹表示，對執法員警品操紀律均以最高標準要求，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」決心，配合地檢署偵查，從嚴究辦違法員警及追究相關人員考監責任，並召開專案檢討會議，針對警光山莊管理機制檢討策進，全力防杜員警風紀案件發生，以維護警察優良形象。

日治時期設置的東埔溫泉警光山莊，為提供警務人員及家眷度假泡湯，泡湯或住宿收費價格，比周邊觀光飯店便宜。依山莊公告的收費標準，有住宿型2人套房、3人套房、4人套房及6人通舖，價格800元到1600元。

據了解，通舖房型每間收費1600元，每增1人加收200元加床費。日前檢調接獲舉報，東埔山莊「加床」費，大都未據實入帳，有時被挪用購餐點等或做維修款項。東埔山埔屬警局公務單位，帳目需依相關規定核銷開支，是否有住房款項被暗摃短收，帳目及款項開支核銷是確實，為檢調追查重點。

・霜狀質地不黏膩

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