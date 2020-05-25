快訊／安倍晉三宣布解除緊急狀態　日本「疫情趨緩」即起生效！

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃、王佩翊／綜合報導

日本新冠肺炎疫情趨緩，安倍政府經過評估，日前解除大阪、京都、兵庫縣等緊急狀態，今（25日）經過會議討論宣布，即起全面解除日本緊急狀態。

根據《NHK》報導，截至25日午間，日本確診人數達到16581人、死亡病例843人，日本政府認為全國疫情趨緩，25日上午與傳染病專家進行諮詢委員會，聽取疫情報告與意見。經濟再生擔當大臣西村康稔在會議中表示，「根據目前的疫情發展，重新進行分析與評估，經過綜合判斷的結果，我們認為目前全國各地區已經不需要再維持緊急狀態，因此想要尋求專家們的意見，了解現在是否適合解除緊急狀態。」

▲日本宣布解除緊急狀態。（圖／路透）

而有鑑於日本疫情緩和，日本政府宣布25日開始解除東京都圈四個縣、北海道的緊急狀態，也就是等同宣布47個都道府縣全部解禁。儘管目前政府宣布解禁，但也呼籲民眾要保持社交距離、警惕，以防第二波爆發。

東京都知事小池百合子表示，有鑑於專家的意見，認為解除東京都圈、北海道的緊急狀態是可行的，因此等待與中央政府的討論、結論，另一方面很多人開始對日本疫情控制抱持樂觀態度，屆時迎來的假期都會是給予日本防疫的挑戰，政府想要的是給人民一個安心生活的環境，為隨時可能再爆發做準備。

根據《路透社》報導，日本預計在結束緊急狀態後，出台9300億美元的刺激經濟計畫，希望可以協助國內各企業減低新冠疫情所帶來的損失。

►諮詢委員會同意解禁！日本今晚宣布解除全國緊急狀態

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