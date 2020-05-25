　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／安倍晉三宣布解除緊急狀態　日本「疫情趨緩」即起生效！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃、王佩翊／綜合報導

日本新冠肺炎疫情趨緩，安倍政府經過評估，日前解除大阪、京都、兵庫縣等緊急狀態，今（25日）經過會議討論宣布，即起全面解除日本緊急狀態。

根據《NHK》報導，截至25日午間，日本確診人數達到16581人、死亡病例843人，日本政府認為全國疫情趨緩，25日上午與傳染病專家進行諮詢委員會，聽取疫情報告與意見。經濟再生擔當大臣西村康稔在會議中表示，「根據目前的疫情發展，重新進行分析與評估，經過綜合判斷的結果，我們認為目前全國各地區已經不需要再維持緊急狀態，因此想要尋求專家們的意見，了解現在是否適合解除緊急狀態。」

▲▼日本,日本防疫,日本街道。（圖／路透）

▲日本宣布解除緊急狀態。（圖／路透）

而有鑑於日本疫情緩和，日本政府宣布25日開始解除東京都圈四個縣、北海道的緊急狀態，也就是等同宣布47個都道府縣全部解禁。儘管目前政府宣布解禁，但也呼籲民眾要保持社交距離、警惕，以防第二波爆發。

東京都知事小池百合子表示，有鑑於專家的意見，認為解除東京都圈、北海道的緊急狀態是可行的，因此等待與中央政府的討論、結論，另一方面很多人開始對日本疫情控制抱持樂觀態度，屆時迎來的假期都會是給予日本防疫的挑戰，政府想要的是給人民一個安心生活的環境，為隨時可能再爆發做準備。

根據《路透社》報導，日本預計在結束緊急狀態後，出台9300億美元的刺激經濟計畫，希望可以協助國內各企業減低新冠疫情所帶來的損失。

►諮詢委員會同意解禁！日本今晚宣布解除全國緊急狀態

►買起來妳不會虧！！！反而真的爽爽賺

ET快訊
新北小七門市買15元茶飲中千萬！統一超商發票特別獎得主有3位
快訊／五月天阿信證實有線上演唱會！　日期時間曝光
快訊／安倍晉三宣布解除「全日本」緊急狀態　疫情趨緩即起生效
陳菊前攝影官5度闖韓國瑜辦公室行竊　遭判刑10月
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他趁半夜「強行壞壞3小隻馬」　綁後腿重撞擊…工作人員翻監視器見超噁過程！

14歲少女離奇死家人趕下葬　遭盜墓變態「開箱擁屍洩慾」過程村民全目睹！

比檳榔西施猛！「咖啡西施」穿丁字褲抖蜜桃臀釀咖啡　男客手心全濕：齁不住

女護理師「以為感染新冠肺炎」　拿刀砍殺3幼子堆疊屍體…自盡被救回槓上夫家！

巴西淪第2重疫國…波索納洛稱「只是小流感」　醫護人員淚揭疫情真相慘爆！

暑假出國夢碎！新冠疫情衝擊　「各國出入境管制」懶人包一次看

火辣正妹體操員「墜1.5m」頭骨碎慘死！　馬戲團導演：高一點就沒事

快訊／安倍晉三宣布解除緊急狀態　日本「疫情趨緩」即起生效！

7歲小妹畫「叔叔畫像」想討低潮男開心　竟遭他失控拿刀狂刺…小床全被血染紅

只擦食用油狂曬太陽！　恐怖黑點讓他「切除整個鼻孔」臉上留恐怖洞

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

蕭敬騰神模仿周杰倫.林俊傑試喝表情　看JJ店開阿信對面「也想開在旁邊」

暑假出國夢碎！新冠疫情衝擊　「各國出入境管制」懶人包一次看

火辣正妹體操員「墜1.5m」頭骨碎慘死！　馬戲團導演：高一點就沒事

快訊／安倍晉三宣布解除緊急狀態　日本「疫情趨緩」即起生效！

7歲小妹畫「叔叔畫像」想討低潮男開心　竟遭他失控拿刀狂刺…小床全被血染紅

只擦食用油狂曬太陽！　恐怖黑點讓他「切除整個鼻孔」臉上留恐怖洞

日官房長官稱強烈關注港版國安法　呼籲中國做出「明智應對」

疫情為了通過檢查關卡　惡男竟然當場攔車「綁架17歲少女」載他

梨泰院夜店爆「六次感染」！計程車司機無辜染新冠...持續追蹤5乘客

外國人介入香港抗爭？　紐時：中國宣傳機器「控訴缺證據」

打蛋驚見「綠蛋黃」！　煎成「抹茶荷包蛋」味道一樣讚　專家曝原因

打1999嗆「拿飛彈把景安站炸掉」　男辯「我喝醉」...免坐牢代價9萬

美濱海戰鬥艦「堪薩斯城號」抵聖地牙哥軍港　 6月底開始服役

太擊掌門30秒慘遭KO！網挖馬保國受訪片段：曾殺150頭豬

易智言批政大羞辱　兼任教師：師生相殘　制度荒謬失焦

日網紅犬Wasao衰老無法站立　飼主盼各界靜靜守護

失蹤青少年70%是「自願離家出走」！面無表情背後藏著「心碎的聲音」

夫沉迷股票負債百萬又施暴　妻消極分居10餘年...法官准離

提案自我矮化…稱「台灣執政當局」遭砲轟　時力陳椒華道歉了！

士商高中女棒創賽首冠　亞洲盃國手楊安淇好投歷史留名

裝潢遇惡鄰狂刁難！屋主釋出善意仍被拒　眾人支持：開戰

國際熱門新聞

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

他趁半夜「強行壞壞3小隻馬」　工作人員翻監視器被嚇壞

中印邊境緊張升級！兵力集結「衝突谷地」

6歲童找到神秘箱　讓女失主下跪

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

英媒曝：強生秘密準備接收香港難民

印度15歲女腳踏車載傷父返鄉　8天騎1126公里

羅德曼暗示金正恩病重　妹妹掌權

美官員批中國隱匿疫情：就像車諾比核災

快訊／日本宣布解除緊急狀態　即生效

美國安顧問警告港版《國安法》：美可能制裁

9歲女孩「神鼻」聞到怪味　一通電話救了整條街

全球周末增1萬死！巴西34萬人染疫成第二大國

愛將染疫到處跑！英首相出面滅火

更多熱門

相關新聞

疫情紂困！國有林地租金免收減收

疫情紂困！國有林地租金免收減收

國有林地租金原訂每年5月開徵，考量新冢肺炎疫情衝擊產業界，林務局南投林區管理處公告，轄管國有林出租地租金因疫情原因，延到10月起到12月底開徵，農業、森林用免收租金，其他用途應繳租金減收2成。且租戶無需主動申請，林管單位將陸續辦理減租作業手續。

葛瑞芬、帕森斯「打球」未戴口罩

葛瑞芬、帕森斯「打球」未戴口罩

美專家：最先上市疫苗恐非最有效

美專家：最先上市疫苗恐非最有效

口罩自由買賣、實名制併行！陳時中：估6/1正式開放

口罩自由買賣、實名制併行！陳時中：估6/1正式開放

世界羽聯5月22站　奧運混雙銀牌：太嚇了

世界羽聯5月22站　奧運混雙銀牌：太嚇了

關鍵字：

新冠肺炎新冠疫情日本緊急狀態

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

口罩自由買賣、實名制併行！陳時中：估6/1正式開放

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

台北哪最鄉下？網曝解答：40年沒變

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面