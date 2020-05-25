南投3名總統教育獎得主都有運動天分　教練、學生「師徒」均得獎傳佳話

▲南投縣長林明溱接見表揚，3名獲總統教育獎學生，肯定她們在艱苦中自我奮鬥，進而肯定自己的表現。（圖／南投政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣旭光高中學生辜雪芃、胡鑫，以及水里國小學生黃怡萍，3位學生獲2020年總統教育獎。南投縣長林明溱25日表揚3名得獎主，肯定她們的體育專長及學業展現。獲獎辜雪芃、胡鑫的指導教練鄧世瑀，也曾獲總統教育獎肯定，傳為地方佳話。

南投縣獲得總統教育獎的學生，大都和體育有關，但多數人不知道的是，歷年總統教育獎得學生，都是在困境中成長，努力克服困難，不但尋得人生方向，也激勵其他同學，成為學習榜樣。

例如，南投空手道隊幾乎年年得獎，累計已有17人獲總統教育獎，其中旭光國、高中學生便佔14位。陪同旭光高中辜雪芃、胡鑫出席的指導教練鄧世瑀，也曾獲總統教育獎，師徒都得獎，成了另類承傳。

南投縣長林明溱表示，旭光高中辜雪芃、胡鑫及水里國小黃怡萍表現優異，縣府將他們資料報給總統府，參加總統教育獎並且獲獎，這是一份難得的榮耀，縣府希望學校多鼓勵學生，朝適興學習發展，如果對運動有興趣，就讓學生在體育方面能有更亮麗、更好的成績。

南投縣3位獲總統教育獎學生，在運動場上均有傑出的表現，他們在艱苦中自我奮鬥、努力不懈，加上學校老師教練的陪伴與指導，才能脫穎而出。

縣長林明溱也希望藉由獲獎同學，啟發同學對孝親的重視，注重德智體群多元發展，並在艱苦中自我奮鬥，進而肯定自己，並感謝校長與教練辛苦的指導，讓孩子發揮潛能，爭取榮耀。

旭光高中學生辜雪芃，是來自仁愛鄉卡度部落布農族人，曾獲東亞空手道第1名，及全中運空手道女子組對打第1名。辜雪芃表示，她要感謝家人和學校教練，陪伴成長，在競賽中發揮所長，未來能做個有用的人。

旭光國中學生胡鑫，是來自於台東縣南竹湖部落的阿美族人，曾獲得東亞空手道第1名及全中運空手道女子組對打第1名。胡鑫說，獲得總統教育獎，她既感動又開心，感謝家人的支持和學校的教導，她會更努力。

水里國小學生黃怡萍，因球隊得到全國足球賽亞軍，將到歐洲參加比賽，除了出國比賽為南投爭光，又得到國小組總統教育獎，她感到高興。

黃怡萍的教練顧見福說，球隊是團體，靠一個人不容易，但黃怡萍能支持並鼓舞球隊，相當不容易，雖然黃怡萍的家庭，不像其他孩子，可以隨心所欲，但也付出更多，成為球隊精神支柱。

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