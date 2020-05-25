警光山莊管理員用「魔擦筆」改帳冊汙錢　檢用「冰紙」還原破解

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▲南投東埔警光山莊爆作假帳貪汙案，涉案警用「魔擦筆」修改的帳目，檢調用「冰紙」還原浮現。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

南投縣警局東埔山莊兼職管理員莊姓警員，涉挪用、報假帳目圖利被羈押中，檢調搜索查扣帳冊時，發現收支帳冊疑使用「魔擦筆（擦擦筆）」塗改過。莊以「不清楚」卸責，但檢調仍透過「冰紙」還原，讓塗改消失的文字浮現，正依掌握相關事證，擴大蒐證調查中。

據了解，信義警分局東埔派出所莊姓警員，利用兼任東埔警光山莊管理員職務，去年起疑用「魔擦筆（擦擦筆）」變造塗改山莊房客的住宿人數等資訊，把少報的房價等差額挪為私用。檢調20日搜索調查後，將莊嫌依違反貪污治罪條例罪嫌移送，莊已聲押獲准，縣警局也祭出停職處分。

南投地檢署20日由檢察官黃慧倫，指揮法務部調查局南投縣調查站組專案小組，持搜索票前往東埔警光山莊、莊姓警員住家及辦公處等地點搜索，帶回住宿登記簿等相關證據，並傳訊莊男及證人共14人。

檢調人員發現，東埔山莊住宿登記簿上，疑被塗改、變造證據，多已用「魔擦筆」擦拭消滅，因此利用「冰紙」來復原字形進行蒐證，逐一還原住宿登記簿等相關事證。

案經檢察官黃慧倫、張鈞翔、張永政、鄭文正等漏夜偵訊，確認莊嫌涉嫌重大，且有勾串證人之虞，向法院聲押獲准。檢方正陸續傳喚相關證人，並向南投縣政府警察局再調取相關資料深入追查，以釐清案情。

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