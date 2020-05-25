全國舊振南盃漢餅新星選拔大賽　中華醫大愛戀三部曲奪冠

▲中華醫大餐旅系黃裕文教授帶領廚藝選手蘇美恩（左）及蔡昀真（右），以「愛戀三部曲」拿下2020全國舊振南盃漢餅新星選拔大賽冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學餐旅管理系黃裕文教授，帶領廚藝選手蘇美恩及蔡昀真，參加台灣百年餅店舊振南舉辦的「2020全國舊振南盃漢餅新星選拔大賽」，以「愛戀三部曲」作品奪下漢餅烘焙金星獎，獲頒5萬元獎金及冠軍獎座凱旋而歸，令師生振奮不已。

為推廣中式漢餅美學及漢餅文化能向下扎根，舊振南餅店舉辦2020年全國舊振南漢餅新星選拔賽，參賽對象為全國設有餐飲科系的學生，由於冠軍獎金高達5萬元，吸引全國各地學校50多隊參賽。中華醫大由有金牌教練之譽的黃裕文教授帶領四技餐旅系三年B班的廚藝選手蘇美恩及蔡昀真報名參賽，經過周密討論後，決定以「愛戀三部曲」作為漢餅設計製作主題。

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指導老師黃裕文表示，戀愛是結婚的重要歷程，期盼透過喜餅的設計讓新人在文定時回味戀愛的甜蜜過程，攜手共度幸福人生。為此，在「愛戀三部曲」的主題下製作三款喜餅，第一款是「情竇初開」，內餡融入在地食材玉井芒果乾和芒果青果乾，口感吃起來是酸酸甜甜，外皮利用香蘭葉取代常見的抹茶粉調色，讓餅皮帶點芋頭香，呈現初戀的青澀與情竇初開香氛。

第二款是「戀事發生（花生）」，屬於熱戀期，無時無刻把對方放在第一順位，食材選用北港花生入餡，比喻所有愛戀的喜事隨之發生（花生）,餅的外型就以花生原型為發想。第三款為外型是愛心造型的「心花怒放」，意謂愛戀三部曲的第三階段就是天天沉浸在熱戀的氛圍裡，心花怒放、心花朵朵開的感覺，食材使用台東洛神花及玫瑰花入餡，再以中點西做的手法融合呈現，希望戀人們吃了心情好、濃情蜜意，愛戀幸福又圓滿。

主題設計需結合說菜來呈現作品意涵，由張明蘭老師協助指導文稿撰寫及潤飾，在實作與說菜完美融合下，中華醫大派出的選手蘇美恩和蔡昀真所製作的「愛戀三部曲」，以風味絕佳的口味及霸氣的展台獲得評審團的青睞，從初賽50多隊中晉級決賽，最後更是由8隊決賽列強中脫穎而出，勇奪「金星獎（冠軍）」，拿下獎金5萬元和冠軍獎座。

消息傳回學校，師生同感振奮，餐旅系系主任林士民除了向參賽師生表達祝賀並表示，華醫餐旅系扎實的專業技術訓練讓學生個個更具實力和競爭優勢，在競賽中技冠群倫的表現就是最好的說明。

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