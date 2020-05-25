斐濟航空宣布裁員51%　國際航班延長停飛至6月底

▲斐濟航空（Fiji Airways）宣佈永久性裁員51%的人力。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

斐濟國家航空公司（Fiji Airways）表示，會與債權人和飛機出租人進行延期付款的談判，尋求安排更多金融機構的債務融資。據了解，公司從下個月開始將採取永久性裁員的51％人力，留下來的員工的薪資削減20％，員工會每週工作2至5天，按照實際工作天數或時數付費，並允許在不工作的日子使用年假，以「填補」他們的週薪。

根據《斐濟太阳报》（ Fiji Sun ）報導，斐濟國家航空公司將終止758名員工、79名外籍飛行員和8名外籍高管的契約關係，而國際航班停飛延長到6月底，並正在減少7月和8月的固定航班。

斐濟航空公司首席執行官Andre Viljoen聲明，當2020年3月宣布首批航班暫停飛行時，已經規劃一系列4月至6月期間的行動，希望這場危機能夠緩解與恢復一定水平的需求。他補充，「裁員的決定是經過仔細考慮，在運營領域保留了具有關鍵技能、培訓和經驗的員工，包括正在執行的飛機維護計劃、所有與監管和安全相關的崗後職位的人員。」

Viljoen也說，「採取這些措施是為了保護航空公司的未來，尤其是全球大部分的航空公司都處於崩潰，但我們將會確保斐濟航空公司不會遭受同樣的命運。」