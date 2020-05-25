　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斐濟航空宣布裁員51%　國際航班延長停飛至6月底

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼斐濟航空（Fiji Airways）今日宣佈，將永久性裁員51%人力，其餘員工永久性減薪2成。（圖／路透）

▲斐濟航空（Fiji Airways）宣佈永久性裁員51%的人力。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

斐濟國家航空公司（Fiji Airways）表示，會與債權人和飛機出租人進行延期付款的談判，尋求安排更多金融機構的債務融資。據了解，公司從下個月開始將採取永久性裁員的51％人力，留下來的員工的薪資削減20％，員工會每週工作2至5天，按照實際工作天數或時數付費，並允許在不工作的日子使用年假，以「填補」他們的週薪。

根據《斐濟太阳报》（ Fiji Sun ）報導，斐濟國家航空公司將終止758名員工、79名外籍飛行員和8名外籍高管的契約關係，而國際航班停飛延長到6月底，並正在減少7月和8月的固定航班。

斐濟航空公司首席執行官Andre Viljoen聲明，當2020年3月宣布首批航班暫停飛行時，已經規劃一系列4月至6月期間的行動，希望這場危機能夠緩解與恢復一定水平的需求。他補充，「裁員的決定是經過仔細考慮，在運營領域保留了具有關鍵技能、培訓和經驗的員工，包括正在執行的飛機維護計劃、所有與監管和安全相關的崗後職位的人員。」

Viljoen也說，「採取這些措施是為了保護航空公司的未來，尤其是全球大部分的航空公司都處於崩潰，但我們將會確保斐濟航空公司不會遭受同樣的命運。」

ET快訊
欠錢不還連轟16槍！藍寶堅尼6名車中彈　賴皮男下場慘了
全聯也開出發票千萬大獎！購買金額項目曝光
逛全聯驚見「這一幕」讓她傻了　療癒畫面曝...網讚：好像日本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國解封後爆群聚感染！保持1.5公尺做禮拜也中獎...至少107例確診

禁慾3年！傻男信女友「婚前守貞」只牽小手　分手後她竟「閃婚帶球嫁」

北韓新潛艇即將公開！南韓密切關注動向　美國安顧問：想要經濟就棄核

斐濟航空宣布裁員51%　國際航班延長停飛至6月底

違者拒載！　南韓強制要求大眾運輸乘客「戴口罩」

暑假出國夢碎！新冠疫情衝擊　「各國出入境管制」懶人包一次看

火辣正妹體操員「墜1.5m」頭骨碎慘死！　馬戲團導演：高一點就沒事

快訊／安倍晉三宣布解除緊急狀態　日本「疫情趨緩」即起生效！

7歲小妹畫「叔叔畫像」想討低潮男開心　竟遭他失控拿刀狂刺…小床全被血染紅

只擦食用油狂曬太陽！　恐怖黑點讓他「切除整個鼻孔」臉上留大洞

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

蕭敬騰神模仿周杰倫.林俊傑試喝表情　看JJ店開阿信對面「也想開在旁邊」

德國解封後爆群聚感染！保持1.5公尺做禮拜也中獎...至少107例確診

禁慾3年！傻男信女友「婚前守貞」只牽小手　分手後她竟「閃婚帶球嫁」

北韓新潛艇即將公開！南韓密切關注動向　美國安顧問：想要經濟就棄核

斐濟航空宣布裁員51%　國際航班延長停飛至6月底

違者拒載！　南韓強制要求大眾運輸乘客「戴口罩」

暑假出國夢碎！新冠疫情衝擊　「各國出入境管制」懶人包一次看

火辣正妹體操員「墜1.5m」頭骨碎慘死！　馬戲團導演：高一點就沒事

快訊／安倍晉三宣布解除緊急狀態　日本「疫情趨緩」即起生效！

7歲小妹畫「叔叔畫像」想討低潮男開心　竟遭他失控拿刀狂刺…小床全被血染紅

只擦食用油狂曬太陽！　恐怖黑點讓他「切除整個鼻孔」臉上留大洞

防疫旅遊首推玩農場！走進台版小瑞士親近大自然　在木頭哈比屋體驗藍染

Lana Del Rey撿到槍！點名冠軍女歌手「唱的是裸體和性交」　亞莉安娜心冷退追蹤

快訊／陳時中周六遊台南　黃偉哲證實：要帶吃「阿中自助餐」

9月台北公開賽能否如期？中華羽協憂疫情影響經費籌措、選手入台

宋承憲「8年沒戀愛」大呼心動！下秒徐智慧吐真話...男神抗議啦！

Cos《鬼滅之刃》 彌豆子性感彈紅蓮華　「Pan Piano 迷因」背後看見努力　

貢獻陸25%稅收　「留住財神爺」保證落實外商投資法

德國解封後爆群聚感染！保持1.5公尺做禮拜也中獎...至少107例確診

逛土城菜市場！他隨手夾海鮮炸物「5樣424元」震驚了　回家越想越不對勁

賣房不想被課土增稅　專家揭露2情況可免繳

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

國際熱門新聞

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

他趁半夜「強行壞壞3小隻馬」　工作人員翻監視器被嚇壞

中印邊境緊張升級！兵力集結「衝突谷地」

6歲童找到神秘箱　讓女失主下跪

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

英媒曝：強生秘密準備接收香港難民

印度15歲女腳踏車載傷父返鄉　8天騎1126公里

羅德曼暗示金正恩病重　妹妹掌權

快訊／日本宣布解除緊急狀態　即生效

美官員批中國隱匿疫情：就像車諾比核災

火辣正妹體操員「墜1.5m」頭骨碎慘死！他：高一點就沒事

美國安顧問警告港版《國安法》：美可能制裁

9歲女孩「神鼻」聞到怪味　一通電話救了整條街

全球周末增1萬死！巴西34萬人染疫成第二大國

更多熱門

關鍵字：

斐濟國家航空公司Fiji Airways斐濟太阳报Fiji SunAndre Viljoen

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

口罩自由買賣、實名制併行！陳時中：估6/1正式開放

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面