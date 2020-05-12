台中2女「搶麥」鬧進警局！火爆男帶8人到「派出所」決鬥　警出動快打全GG

記者白珈陽／台中報導

太誇張！台中市12日有2男3女深夜於北屯區一家KTV唱歌，途中李女與林女因「搶麥」發生爭吵，進而發生拉扯等肢體衝突，林女打電話向丈夫羅男哭訴，羅男馬上號召8人前往助陣，但地點竟選在「派出所旁」，相當囂張。由於羅男陣仗浩大，警方悄悄啟動快打到場鎮壓，羅男等人見警方已聚集原想溜走，警即迅速將其壓制逮捕，全案依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦。

▲警方悄悄啟動快打到場鎮壓，羅男等人見警方已聚集原想溜走，警即迅速將其壓制逮捕 。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第五警分局12日深夜2時許獲報，北屯區和福路東區之星KTV發生糾紛，經了解，有5名年約30歲的民眾在包廂內喝酒唱歌，途中李女與林女因搶麥克風發生爭吵，衍生互相拉扯等肢體衝突，警方獲報到場將5人帶回，但在派出所等待時，林女又打電話給羅姓丈夫哭訴，羅男即號召8名年約2、30歲的友人前往派出所助陣。

羅男等9人到了派出所附近後，一看到李女及她男友吳男便開始對2人叫囂，不停飆罵三字經，派出所內警方發現外頭叫罵聲不斷，有滋事跡象，立即啟動快打，眼見兩方正要出手推擠對方時，支援警力正好趕赴，原有人見狀想開車溜走，當場遭警方喝令「做什麼！下車！蹲下！」並將全部人層層包圍，壓制逮捕。

▲警快打將羅男等9人層層包圍，壓制逮捕。

滋事地點離北屯區東山派出所僅徒步1分鐘的距離，從支援警力到場壓制、逮捕到帶回偵訊，整個過程只花了10分多鐘，堪稱是警方史上處理最快的聚眾鬧事案件，訊後，全案依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦。

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