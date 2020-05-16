超車驚魂！「小鴨瞎男」當街攔車　持開山刀敲車窗玻璃嗆：你下來

記者陳豐德／新北報導

一名惡煞15日中午開著租來Yaris轎車，行經五股區成泰路與工商路口時，與一輛Mazda發生超車糾紛，惡煞竟持開山刀當街下車，不僅攔車叫囂，還以開山刀敲擊駕駛座車窗，畫面曝光後警方擴大調閱監視器，目前已經鎖定惡煞身分，將通知其到案說明，並以恐嚇、毀損、公共危險等罪嫌送辦。

▲▼惡煞在五股路上持開山刀攔車，並猛擊駕駛座車窗玻璃。（圖／翻攝自爆料公社）

據查證，惡煞所駕駛俗稱「小鴨」的Yaris是跟租車公司所承租，15日中午被害的陳姓男子（21歲）當時駕駛Mazda3，在五股區成泰路與工商路口，跟惡煞因超車發生糾紛，惡煞一路尾隨追到新五路二段五股交流道口，趁陳男停等紅燈時將車停在內線車道上，持開山刀下車。

當時後方民眾的行車紀錄器拍下整個過程，惡煞從駕駛座下來後，對著陳男不斷叫囂，並以開山刀敲擊對方駕駛座的車窗玻璃，要對方下車並嗆聲「你下來」，讓被害陳男嚇得驚慌失措，惡煞發完了怒氣後，隨即上車揚長而去，過程中並無他人受傷。警方鎖定車牌後，確認該車為租賃車，目前已經掌握承租人身分，後續將通知惡煞到案，訊後將依恐嚇、毀損、公共危險等罪函送新北地檢偵辦。

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