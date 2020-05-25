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控民進黨搶水利會+農會　台南藍軍怒轟：蔡英文乾脆稱帝！

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▲台南市議會國民黨團怒轟蔡英文政府，以官派強搶水利會、農會私人財產，讓人民財產不見了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團怒轟蔡英文政府，以官派強搶水利會、農會私人財產，讓人民財產不見了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團怒轟蔡英文政府，一手玩支持港人民主自由反港版國安法，一手玩立法院開會強搶水利會、農會私人財產，讓人民財產不見了，民進黨黨部主委都民選，憑甚麼不讓水利會、農會民選而改官派？國民黨團怒批民進黨「天下為公」踐踏台灣人民主自由、大開民主倒車的行徑，比共產黨更共產黨。

國民黨團書記長王家貞指出，民進黨繼水利會後又要染指農會，激起眾怒，國民黨團市議員蔡育輝、張世賢、李文俊、尤榮智、洪玉鳳、許至椿、李中岑、方一峰、李鎮國、曾培雅和林美燕以及無黨籍陳昆和議員一起召開記者會，怒轟大開民主倒車。

王家貞表示，黨團議員和陳昆和議員，為基層農民大聲說出心中的怨憤，民進黨吃乾抹淨欺壓民間，先是水利會官派，現在手又伸入到農會，讓台灣民主法治蕩然無存。

▲台南市議會國民黨團怒轟蔡英文政府，以官派強搶水利會、農會私人財產，讓人民財產不見了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張世賢指出，當年國民政府來台灣，為了農地水利灌溉，土地重劃，如果農民有一甲地就是十分，政府就會請農友拿出近二分地，作道路和水溝，水溝又有排水和給水溝農，剩下的，也就是一分地中沒有利用的土地也變成水利會的，因為國民政府是為了公共利益，所以農友們都心甘情願捐地，但民進黨不同，民進黨覬覦水利會現有資產包括現金和土地近二千多億元，硬是要違反民意將水利會收歸國有，水利會是人民團體，民進黨收歸國有大開民主政治倒車！

▲台南市議會國民黨團怒轟蔡英文政府，以官派強搶水利會、農會私人財產，讓人民財產不見了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾擔任善化農會總幹事的李文俊表示，民國40年代，國民政府來到台灣，為了幫助農友，特別成立309家的農會合作社，有錢寄農會沒錢跟農會借，大家自主拿出錢來，農會組織是會員只要繳10元會費，農會分1股，繳的會費越多拿的股份就越多，農會自給自足，自己賺錢請員工，百分之65盈餘回饋農民推廣經費，包括補助農民買生產器具，盈餘的百分之35是給員工薪資，剩下的錢繼續買土地擴充農會資產，農會所有財產都是辛苦一點一滴累積下來，民進黨所有行徑跟土匪強盜如出一轍。

蔡育輝再度怒批民進黨選前滿口公平正義，選後全跳票，農會是民間組織，農會總幹事的產生資格還要經過農業局審查，農會的運作，地方有農業局農業輔導科，中央有金管會金融局，這麼嚴謹的監督機制，民進黨還不擇手段破壞民主機制，硬是要把手伸入農會，強搶農會資產，蔡英文乾脆稱帝！

尤榮智說，民進黨此舉真的要不得，民進黨介入水利會、農會，是否就是要介入地方派系的選舉，民進黨罵國民黨黑金，結果自己卻是跟地方派系盤根錯節，選前人民最大，選後人民說的都是狗吠火車，非常要不得。

許至椿則批民進黨根本是獨裁政權，農會的運作非常順暢，農會代表都是經由民主選舉制度舉才，民進黨卻破壞民主制度，應懸崖勒馬。陳昆和則大呼恐怖，他說擔任律師近30載，卻看到民進黨破壞行政、立法、司法的平衡，水利會、農會是民間團體，組織和財產是完整的，民進黨卻利用立法院多數，開個會就掌握私人財產，他很怕未來所有公益基金會，會因為民進黨開個會，人民財產就不見了。

李中岑更砲轟民進黨蔡英文政府要港人勇敢站出來反港版國安法、爭港人民主反共產黨，但民進黨卻一手摧毀台灣的民主自由，水利會官派，現在農會也要官派，台灣人民團體不能擁有私人財產嗎？台灣人不能擁有民主自由嗎？民進黨真的比共產黨更共產黨。方一峰要民進黨適可而止，不要一錯再錯強佔農民資產，不要與全民為敵。

李鎮國不滿地說，民進黨選前給利多，選後忙收編，民進黨不擇手段的強搶水利會和農會，將來是不是所有財團法人社團法人，都成了民進黨「天下為公」的財產。曾培雅則批說，民進黨一黨獨大要有分寸，民進黨黨部主委不是民選嗎？為何農會、水利會不能民選要官派，民進黨只准自己放火，不許老百姓點燈，真是獨裁。

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