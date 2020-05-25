停止港澳條例影響巨大！　林榮基盼政府勿一刀切：港人會很失望

▲「中山銅鑼灣書店」創辦人林榮基移居台灣。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者沈朋達台北25日電

蔡總統昨晚發文表示 ，香港情勢若發生變化可停止適用港澳條例。銅鑼灣書店創辦人林榮基擔心，條例停用恐影響人道援助和港人居留，盼政府保留相關條款，勿「一刀切」。

林榮基今天接受中央社記者採訪時，作上述表示。

北京方面推動「港版國安法」立法，香港再現激烈抗爭。總統蔡英文24日晚間在臉書（Facebook）上發文 聲援港人；並指依「香港澳門關係條例」，若香港情勢發生變化，可停止適用該條例一部或全部。

林榮基對此表示，姑且不論商務和經貿，停止適用港澳條例可能影響港人的居留權益。 他說，2019香港「反送中」抗爭後，有許多年輕港人來台，若停止適用條例，可能對相關的人道救援造成影響，「如果是這樣，香港人會很失望，我相信支持香港的台灣人，也會很失望」。

他說，希望政府不要「一刀切」，能夠保留居留權益等相關條款，繼續協助港人。 蔡總統24日的貼文也指出，對協助受壓迫的香港人民，港澳條例已有相關規範。政府會在既有基礎上完善精進救援工作。

「反送中」以來有不少港人來台，據了解，政府採 「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第 16條規定處理，部分人員目前以就學、就業等方式在台居留。

林榮基表示，近幾個月不少香港年輕人來台，有些短期停留，有些則想長期居留，就他所知，在政府的協助下，並沒有人被遣返香港。 他說，台灣社會對訂立「難民法」未有共識，他能理解短期內難以立法。因此他認為，目前政府這種「只做不說」的方法是可行的。

林榮基最後強調，港人來台也希望自食其力，並非 平白享受台灣福利，盼台灣社會能理解；同時，也期待作為民主國家的台灣，能持續為香港提供人道援助。（ 編輯：繆宗翰）

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