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全面振興經濟　高市旅館齊心亮燈拚觀光！

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▲▼高雄市,觀光,飯店,疫情,觀光旅遊業。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府觀光局號召全市超過30家觀光旅宿飯店，一起在5月25日晚間7點到9點將旅館房間的燈光全部打開，象徵旅宿業者齊心點亮高雄。

圖、文／高雄市政府新聞局提供

迎接後疫情時期，全面啟動振興經濟拼觀光！高雄市政府觀光局號召全市超過30家觀光旅宿飯店，一起在5月25日晚間7點到9點將旅館房間的燈光全部打開，象徵旅宿業者齊心點亮高雄；85大樓將特別在四面亮起「加油」、「平安」、「HERO」等字樣，為第一線防疫人員加油打氣，同時慶祝高雄市開設一級流行疫情指揮中心滿四個月本土零確診的成績，宣告高雄市是安心旅遊的城市，歡迎大家來高雄旅遊。

▲▼高雄市,觀光,飯店,疫情,觀光旅遊業。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄市,觀光,飯店,疫情,觀光旅遊業。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄市,觀光,飯店,疫情,觀光旅遊業。（圖／高雄市政府提供）

響應這波點燈的觀光旅宿業者包括：漢來大飯店、寒軒國際大飯店、福容大飯店、高雄福華大飯店、翰品酒店、海霸王旗下城市商旅真愛館、駁二館、德立莊博愛館、高雄圓山大飯店、文賓飯店、鈞怡大飯店、御宿中華館、空中城都會商務旅館、禮來大飯店、喜悅大飯店、秝芯旅店駁二館、名貴飯店、麗馨精品汽車旅館、麗馨精品商旅七賢館、麗馨精品商旅鳳山館、麗登精品汽車旅館、WO Hotel、佳適旅舍中山站前館、世國大飯店、旗津道沙灘酒店、陽光大飯店、巴黎香舍大飯店、國星大飯店、巴黎商旅、宜果旅居、高雄富野渡假酒店、川雅居、Hotel dùa、高雄漢王飯店、哲園學產文教會館、以及籌備中的85大樓館、美麗島館等旅館，將在25日晚上7點到9點一起將旅館房間的照明全部打開，照亮美麗的高雄，象徵旅宿業者齊心拚觀光，城市全面啟動振興經濟。

觀光局長邱俊龍表示，受到疫情影響，重挫觀光旅遊業者，隨著疫情趨緩，預期將出現一波觀光旅遊人潮，高雄市政府推出一系列振興國旅方案，推動安心旅遊，吸引國旅客源到高雄觀光。首波由觀光局結合高市旅行公會、旅館公會、觀光旅館公會，共同推出9大觀光旅館「聯合商品券」，購買8000元商品券再送800元，可用於住宿或餐飲，觀光局加碼送早餐或房型升等；32家旅館推「聯合住宿券」買8000元送6張住宿券，觀光局再送1晚住宿券，等於8000元可住7晚。藉由全國首創的食宿優惠方案，吸引國旅客群到高雄旅遊，協助業者度過難關。

迎接後疫情時期，觀光局持續推出區域觀光踩線以及月月有精彩等活動，鼓勵國人在防疫原則下安心旅遊；6月份即將強勢推出「城市探險」主題旅遊，以刺激國內旅遊，吸引更多遊客，振興高雄觀光旅遊產業。更多精彩活動及優惠方案，請至高雄旅遊網查詢。https://khh.travel/

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高雄市觀光飯店疫情觀光旅遊業

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