快訊／牽動罷韓倒數13天佈局　民進黨高雄市黨部主委改選趙天麟勝出

▲民進黨高雄市黨部主委由趙天麟勝出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、洪靖宜／高雄報導

民進黨舉行黨內主委以及黨代表投票，全台縣市當中最受到矚目的應該就是高雄市，選出來的主委也將影響罷韓走向，經過民進黨員的投票結果，現任立法委員趙天麟在臉書發文，表示自己勝出。

總統蔡英文回任黨主席後，首先要面對的就是24日地方黨部主委選舉，這次民進黨地方黨部選舉，可謂是2022選舉提名的前哨戰，也是蔡英文重掌黨機器後的地方勢力大洗牌。最受外界關注的就是高雄市，面對6月6日「罷韓」投票，如果高雄市長韓國瑜真的被罷免，隨之而來的就是市長補選，高市黨部主委在其中自然扮演關鍵角色，3位候選人中，有黨員林正男，但主要聚焦在「菊系」人馬高市議員高閔琳，出馬挑戰「海派」立委趙天麟。

▲民進黨高雄市黨部主委由趙天麟勝出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

立委趙天麟則得到三立電視台董事長林崑海的「海派」力挺，連任三屆立委、兩屆高雄市議員，曾任民進黨中央黨部發言人、民進黨文宣部主任、民進黨青年部主任等要職、歷練完備，

趙天麟提到，雖各縣市都有派系競爭，但競爭會過去，進步會持續，雖然高雄競爭激烈，但沒有惡鬥保有民主風度，這場選舉也為罷韓選舉做個示範。提到罷韓，趙天麟說6月6日就要投票，但屆時黨部主委可能還沒交接，為了投票公平性，黨部以協助為主，但因三個月內要補選，黨部責任則是放在9月份補選。

而罷韓真的成功，會如何布局？趙天麟也說，市長改選相對單純，因為補選不會進行初選，直接由中央黨部徵召，他說：「如果徵選我的意見我會推薦陳其邁，陳其邁有意願、做好準備，他是最適合人選。」究竟主委之爭鹿死誰手，外界高度關切。

▲民進黨高雄市黨部主委由趙天麟勝出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民進黨高雄市黨部主委由趙天麟勝出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）