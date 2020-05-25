時力公布民調： 56.4%高雄市民同意罷免韓國瑜、比例增加4.3%

▲高雄市長韓國瑜 。（資料照／記者洪正達攝）

記者楊蕓／台北報導

罷免高雄市長韓國瑜投票日進入倒數計時，中選會在27日0時起不得發布民調，時代力量智庫趕在封關前，上午公布最新民調指出，有56.4%同意罷免，較4月時增加4.3%，不同意罷免則為28.9%，較前次下降6.3%。

時代力量智庫25日表示，雖然韓國瑜18日在高市議會報告時，首度向高雄市民為請假選總統道歉，但同意及不同意罷免的比例皆上升，分別為57.4%及31.8%。

根據時代力量智庫公布的民調，針對6月6日罷韓投票率，59.9%市民表示會去投票，較4月民調的65.6%還少6.1%，其中，韓國瑜呼籲支持者別去投票的「蓋牌策略」影響不大，仍有58.4%市民表示會去投票，反倒是如果肺炎疫情變得嚴重，會去投票的比例將會降為55.5%。

▲時代力量罷韓民調。（圖／時代力量提供）



另外，針對韓國於罷免案結果預估，有高達58.4%的市民認為會通過，同時卻有66%不知道投開票所在哪裡，是否影響當天投票率，則有待投開票所的宣傳成效。

本次調查委託趨勢民調針對高雄市20歲以上市民，於5月19日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成830份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.40個百分點，依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。

