今午後防大雨！周二起「全台4天注意劇烈天氣」　滯留鋒再襲雨最大時間曝

▲李孟軒說，今中南部有些短暫陣雨，其他地區則偏午後雷陣雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，周二晚間到周四鋒面影響，預估周二晚至周三雨勢最大。氣象專家吳德榮提醒，周二至周五滯留鋒南北徘徊期間，大氣不穩定，各地皆有局部陣雨或雷雨的機率，應持續注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的發生。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今和周二白天鋒面靠近，今南邊滯留鋒面較接近恆春半島，中南部有些短暫陣雨，但雨量和24日很類似；其他地區則偏午後雷陣雨，山區有機會局部大雨。

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▼今南邊滯留鋒面較接近恆春半島。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，周二北方有道鋒面靠近台灣，影響時間是從晚上起，但在鋒面接近前，台灣附近吹西南風，中南部有短暫陣雨，其他地區以午後降雨為主。

李孟軒提醒，周二晚到周四鋒面影響，周二晚至周三西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，花東有局部短暫陣雨或雷雨；周四鋒面在南邊，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

李孟軒表示，預估周二晚到周三雨最大，周四還不確定得再觀察；周五起鋒面離開，整體環境吹西南風，迎風面中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。

▼氣象局製作本周天氣圖提醒民眾鋒面影響。（點圖可放大／氣象局）

至於未來一周溫度方面，李孟軒指出，今和周二各地高溫約30到32度；周三、周四因降雨，北部約27至29度；周五起溫度會比較高，各地約31至34度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今滯留鋒在巴士海峽徘徊，西半部多雲偶見陽光，白天氣溫升，山區、東半部及高屏有局部降雨的機率。



吳德榮分析，周二、周三滯留鋒再度回到台灣，周四南移巴士海峽，周五又向北移；滯留鋒南北徘徊期間，大氣不穩定，各地皆有局部陣雨或雷雨的機率，應持續注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間大雨）的發生。



吳德榮說，周六、周日滯留鋒繼續向北遠離，台灣在暖氣團內，天氣很悶熱，水氣也多；大氣不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨的機率。