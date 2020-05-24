鋒面雨彈又要開炸！下波「全台有雨」時間曝　一張圖看下雨時程

▲周一晚起鋒面北抬，周二至周四天氣最不穩定，各地都有下雨可能。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，受到滯留鋒面北抬影響，周一晚起開始有一波波對流移入中南部，周二晚上至周四是天氣最不穩定時刻。其中，西半部、東北部在周二晚至周三會有短暫陣雨或雷雨，更要注意有局部大雨發生機率。

氣象預報員陳建安表示，今天鋒面位於巴士海峽，離台灣較遠，僅東半部、恆春半島有持續降雨，山區有午後雷陣雨，其他地區天氣穩定。但明天晚上開始，鋒面又會逐漸北抬，天氣將漸進式轉變。

請繼續往下閱讀...

▲周二晚上到周四，鋒面將直接停留在台灣上空，也是未來一周天氣最不穩定的時候。（圖／中央氣象局）

明天白天各地天氣仍穩定，僅東半部、高屏有不定時降雨，其他地方多雲，山區要注意雷陣雨。周一晚間起，鋒面會逐漸北抬，接近台灣南端，這時開始會有一波波對流從台灣海峽移入中南部，不過降雨斷斷續續，不至於是很持續地降雨；北部、東半部則是雲量增多，偶爾會有小雨。



周二晚上到周四一整天，這段期間鋒面直接停留在台灣上空，也是下波鋒面來襲天氣最不穩定的期間。周二晚到周三，由於西南風比較強，西半部、東北部會有短暫陣雨或雷雨，要留意有局部大雨發生；花東也會有局部短暫陣雨或雷雨，算是全台有雨天氣型態。

▲鋒面將再度北抬影響天氣，西半部、東北部會有短暫陣雨或雷雨，並要留意有局部大雨發生。（圖／記者林敬旻攝）

周四清晨到上午，西南風還沒完全減弱，中南部要注意有時會有較大雨勢，隨著時間越晚，西南風開始減弱，降雨將逐漸緩和。氣象局預報，中南部、台東有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，北部、宜花降雨比較小，沒下雨的時間比較長。

周五至下周日（29日~31日）之後，鋒面往東邊遠離，這段時間屬於算是天氣空檔，中南部有局部短暫陣雨，雨勢斷斷續續，不會太大，其他地區屬於多雲天氣。午後在山區附近以及西南風下風側，如北部、東半部地區 ，也要留意可能會有局部短暫雷陣雨發生。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢