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快訊／06：31規模5.2地震！　最大震度4級

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地震。（圖／氣象局）

▲地震報告。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，25日6時31分發生芮氏規模5.2的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度17.6公里，宜蘭縣最大震度4級。

▼震度圖。（圖／氣象局）

請繼續往下閱讀...

地震。（圖／氣象局）

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：南澳、武塔、蘇澳
3級：澳花、冬山、牛鬥、宜蘭市、大同
2級：內城、龜山島、頭城、南山

● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：和平
2級：太魯閣、西寶、花蓮市
1級：秀林、鹽寮、銅門、水璉、西林

● 新北市地區最大震度2級
2級：雙溪、新北市
1級：三貂角、五股

● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山
1級：日月潭

● 臺中市地區最大震度2級
2級：德基
1級：梨山、烏石坑、霧峰、梧棲

● 臺北市地區最大震度2級
2級：信義區
1級：木柵

● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西
1級：五峰、峨眉、竹北市

● 桃園市地區最大震度2級
2級：新屋
1級：三光、桃園市、中壢

● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林、大城

● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市

● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、鯉魚潭、苗栗市、三義、竹南

● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、番路

● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、水林

● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市

● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市

ET快訊
今午後防大雨！周二起「全台4天注意劇烈天氣」　滯留鋒再襲雨最
快訊／06：31規模5.2地震！　最大震度4級
快訊／06：31地牛翻身！　台北明顯搖晃
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