新北電競基地升級2.0　侯友宜期許新北市結合ETtoday成為帶動電競產業龍頭

▲新北市長侯友宜出席新北電競基地2.0啟動記者會。 （圖／記者徐文彬攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

新北市長侯友宜24日宣布新北電競基地2.0正式啟動，他表示，電競未來可能成為亞運項目之一，新北電競基地是全國唯一的電競運動場館，此次改版升級為2.0，並與ahq電競好手戰隊結盟，期待新北市在與最支持新北電競產業的ETtoday的合作下，能成為帶動電競產業的龍頭。

新北市府攜手東森集團、華碩ROG玩家共和國與ahq戰隊共同推動電競生態系，24日記者會上宣布新北電競基地2.0正式啟動，新北市長侯友宜、東森集團總裁王令麟、華碩聯合科技開放平台總經理鐘偉剛等人出席見證。

侯友宜表示，新北市的電競基地今天升級2.0版，特別藉這樣機會，跟新北在地最有實力的ahq英雄聯盟電競團隊互相來結盟。ahq作為新北市電競代表隊，未來華碩，以及對新北市電競產業最支持的ETtoday王令麟總裁的支持下，透過新聞雲、電競雲來幫助我們在電競產業及人才的培訓。

侯友宜表示，未來在國際競爭舞台上，大家全力來推動新北電競產業跟人才，讓新北市成為拋磚引玉、發光發熱、帶動電競產業的龍頭，這是我們最深的期待。因此今天ahq跟新北市結盟，加上ETtoday、華碩以及金士頓，還有所有好朋友的支持下，新北的電競產業未來在國際舞台上一定會被看到的。

侯友宜也提到，前一陣子也完成電競數位學院，陸續舉辦電競產業人才課程、電競學程專班、電競丙級裁判、教練講習與電競人才媒合活動，至今已培養近710人次電競產業新血，此次與東森、華碩ROG、ahq電競俱樂部等業者及電競戰隊合作，集結各企業資源，共同培育更多電競專才，未來也期望東森在林口打造的媒體文創中心能成為選手比賽的地方，不僅拼經濟，也拼運動，更重要的是拼年輕人的希望與未來。

東森集團總裁王令麟致詞時表示，電競已經是全球年輕人全民運動，全球電競產值已達330億美金，超過3.8億觀眾，其中亞洲成長最快，亞洲中又屬台灣成長率居冠，台灣電競產值已突破530億元、900萬人商機，電競已是一預產業，也是健康的運動，2022年電競將列為亞運的比賽項目之一，東森新聞雲支持新北電競基地，提供年輕人好的場域，更支持台灣第一戰隊ahq，東森新聞雲永遠和年輕人在一起，因此特別成立東森電競雲，希望台灣年輕人能在這場地好好練習成長之外，東森也將在林口建立全亞洲、甚至全球最大的媒體文創中心，提供多達5千人的文創、電競、娛樂舞台，期許他們未來在國際競爭中發光發熱，成為台灣之光。