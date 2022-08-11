籲侯友宜改變國民黨　她酸：林佳龍改變勇氣發揮在改選新北

▲新北市議員江怡臻。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍今(11)日呼籲侯友宜發揮改變的勇氣，必須導正國民黨才能選2024。對此，新北市議員江怡臻反批，林佳龍自己真的發揮了「改變的勇氣」，從要選台北市，講了24次不選新北，到最後鼓起勇氣改選新北市，證明了民進黨的改變不是空談。

江怡臻指出，林佳龍自稱懂治理，也懂政策，但是昨天提出的新北政策願景，只是全部加了一個大字，沒看到實質內容，其用心程度連台北「首都願景的12門課」一半都不到，代表林佳龍確實沒準備好好選新北，確實都在打高空。

江怡臻表示，林佳龍還是離市民非常遙遠，號稱「有國際觀」，只在乎姊妹市多少，不在乎新北市行政區有多少；說自己「關心兩岸」，卻完全不關心市民的明天；「只在乎大」，不理小市民想什麼。

江怡臻建議林佳龍，如果真的關心國際、關懷兩岸，應該再度發揮改變的勇氣，棄選新北，爭取更高的政治職位，直接宣布參選2024總統，以符合林佳龍的高度和格局。

江怡臻再強調，林佳龍為民進黨直轄市長參選人，也是臺灣大學政治系、政治所畢業校友，必須回應林智堅論文案，也期盼林佳龍能導正林智堅、導正蔡英文，共同捍衛台大的學術倫理與誠信。

