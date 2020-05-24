獨／政大詠春事件26秒影片曝！教授拳腿齊發學生撞牆退門邊　校方將開教評會

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政大法學院師生練詠春影片曝光！今年4月1日國立政治大學驚傳法學院張姓教授毆打學生，當時報導學生僅因在「保險法」課堂上嘲諷「詠春拳只能打農夫」引發習武教授不滿，要求男同學上講台對打。學生原本以為開玩笑，但身材壯碩的張姓教授居然「玩真的」屢屢出拳腿攻擊學生，打得同學毫無還手之力！《ETtoday新聞雲》獨家接獲爆料，取得當時課堂上「師生練詠春」的獨家畫面還原教授動手過程。

▲政大法學院教授施展詠春毆打學生影片曝光。（圖／翻攝畫面）

▲政大法學院教授施展詠春拳，衝突過程相當火爆，台下學生嚇得不知所措。（圖／翻攝畫面）

根據新聞雲取得的課堂上張姓教授動手影片，短短26秒的保險法課堂上，被害同學先被請上台「師生齊練詠春」，同學先出拳後，張姓教授就不斷出拳腿回擊，過程還一度發生扭打，後來教授繼續出拳腿、把學生踹到講台旁靠近門邊的地方才結束。

新聞雲檢視畫面內容，短短28秒過程中，學生出了一兩拳抵抗，卻不敵教授拳腳連發，過中教授打了6拳踢了2腳，學生不敵教授的詠春拳，最後教授甚至還對男同學大喊「come on！come on！」課堂瞬間變成格鬥場，讓學生全都看傻眼。

▲政大法學院教授施展詠春歐學生影片曝光，衝突過程雙方發生扭打。（圖／翻攝畫面）

這場政大法學院詠春拳比武過程中，教授不斷揮舞左右拳攻擊男同學頭部臉頰，甚至男同學嚇到轉頭了、教授仍揮拳攻擊，甚至出腳猛踹，直到把學生逼到教室門旁邊才罷手，男同學被打得毫無招架之力，神情狼狽，所幸有見義勇為同學看教授失控用手機錄影存證、這才還原「師生練詠春」過程。

政治大學校方則表示：目前學校已暫停張師教授該門課程，並改由其他教師授課。學生輔導諮商中心已聯繫當事學生及該課堂之同學，將視學生之需求，提供必要之個別諮商或團體諮商輔導服務。倘學生有需要，將提供必要之法律諮詢服務。

政大校方受訪說：目前該案已完成調查，接下來要經院教評跟校教評討論該教授懲處及去留，而最後結果得要等校教評決議，至於校方則會在25日決定教評會開會時程，希望能讓這起師生衝突妥善落幕。

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