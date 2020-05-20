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政大93校慶！副校長趙怡擔總策劃全球直播　校長：台灣的好政大有貢獻

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▲▼政大93校慶慶祝大會，政治大學副校長趙怡（圖／記者呂佳賢攝）

▲政大副校長、校慶典禮總策劃趙怡。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

政治大學今（20日）舉行第93屆校慶典禮。政大因應疫情，將今年活動結合數位科技，用線上直播方式與全球校友共同歡慶。校長郭明政提指出，台灣不夠好，政大有責任，而台灣的好，政大也有貢獻，「未來期待我們勇往直前，繼續發光發熱，政大是世界的大學，不只對社會有責任，也有讓台灣聞名的責任」。

政大校慶典禮特別邀請校友李四端擔任主持人為典禮揭開序幕。政大副校長、校慶典禮總策劃趙怡說明，疫情撼動不了政大人的熱情，「危機就是轉機」今年校慶特別用新科技的「線上直播」方式進行，一同與旅居美國、加拿大、馬來西亞、上海等地校友做零時差、即時互動連線，讓海內外的「政大人」一起為母校慶生。

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▲▼政大93周年校慶首創線上直播 。（圖／政治大學提供）

▲政大93周年校慶首創線上直播 。（圖／政治大學提供）

趙怡也說，「線上直播」邀請世界各地校友共襄盛舉，分享母校93歲、在台復校66週年的生日喜悅，共同傳遞樂觀正向的力量。而今年畢業典禮也會使用線上直播方式，雖然學生不能共同參加，但可透過網路，實際感受到畢業的喜悅。

郭明政也表示，近年政大推動的多項政策，包括產學合作、社會企業、國際漢學講座、世界華語文教育中心，並設立台灣唯一的創新國際學院，另陸續在東南亞設立海外辦事處等等，此次將透過校慶全球直播，凝聚校友共識，擴大參與校務推展。

政大表示，活動現場將比照國內大型典禮規模，除650吋大型LED螢幕外，並採用專業的HD高畫質攝影機四機同時進行拍攝，捕抓典禮每一個精彩的瞬間。此外，現場還設有懷舊照片區，羅列出50、60年代的大學榜單和當時校景，與校友們一起回憶往日的美好時光。
 

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