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家樂福弱視店員遭毆！店長出面緩頰「報警恐丟工作」…正義伯氣炸飆罵

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▲▼橘衣伯毆打家樂福店員。（圖／翻攝「爆怨公社」）

▲橘衣伯毆打家樂福店員。（圖／翻攝「爆怨公社」）

記者柯振中／綜合報導

身障店員被顧客欺負，店長竟說「報警恐丟工作」！台北市內湖區一家家樂福近日傳出顧客毆打店員的事件，身穿橘衣的顧客疑似與店員發生口角，走入結帳區櫃台，出手猛推店員，導致店員頻頻後退。令人生氣的是，店長到場處理，卻還威脅「報警可能被解雇」，讓一旁的顧客看不下去，大聲制止。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」中張貼這段影片，內容是顧客結帳到一半，疑似與店員發生口角，走入結帳區櫃台，推了負責結帳的店員。店員嚇了一跳，只能頻頻後退，大聲求救「他打我」。

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▼橘衣伯毆打家樂福店員，推的力道相當大，害店員往後退了一段距離。（圖／翻攝「爆怨公社」）

▲▼橘衣伯毆打家樂福店員。（圖／翻攝「爆怨公社」）

店長聽見消息，立刻趕到現場，協助了解狀況，同時安撫打人客人的情緒。不過，由於舉動太過誇張，讓一旁見義勇為的客人出面喝斥，不管怎樣都不能出手打人。

不過，事後店長的處理態度，卻讓該名店員蒙受不白損失，也讓原PO氣憤大罵，「這位年輕人一隻眼睛弱視，無法騎機車，每天辛苦搭車來內湖上班。你一個家樂福店長（白襯衫男子），可以跟這位被欺負的年輕人說，如果報警可能會被解僱？為什麼欺負人欺負到這樣？這樣跟動手打人的有什麼兩樣？息事寧人？」

眾人看完影片，紛紛氣炸回應，「請家樂福好好重視並處理，勿息事寧人」、「奧客就是被這種店長灌（慣）出來的拉」、「店長不是應當保護自己的員工？這…店長真的很不適任」、「最可悲的就是自己人幫外人。」

此外，也有人力挺出面大聲制止的阿伯，「謝謝阿伯幫店員發聲」、「感謝現場仗義執言的先生」、「那位仗義直言的客人讓整部灰暗的影片透出了光輝」、「感謝仗義執言的大哥，身為店員穿著制服很多時候基於職業不便開口。」

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