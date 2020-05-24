獨／政大詠春事件23秒錄音曝光！教授嗆學生：看你幾分鐘可以躺下

突發中心／台北報導

今年3月底政治大學法學院發生法律系教授上課因不滿學生「詠春拳只能打農夫」邀學生上台切磋，結果情緒失控，「師生練詠春交流」變成教授毆打學生的意外衝突，學生向《ETtoday新聞雲》爆料指出，政大校方在事發後「以拖待變」，質疑教授在課堂上打人都有錄音錄影，校方調查了兩個月居然都沒有任何行動；且法律系有多名老師企圖幫打人教授圓場跟學生提「和解」，學生質疑，「學法律不就是追求公平正義嗎？」對校方消極態度感到失望。

▲政大法學院教授施展詠春，衝突過程中揮拳毆打學生。（圖／翻攝畫面）

▲政大法學院教授施展詠春歐學生影片曝光，衝突過程中教授揮拳毆打學生。（圖／翻攝畫面）

根據爆料學生提供「師生練詠春」的23秒錄音檔，該教授爆打學生後還當面怒嗆學生「而且我K他幾下我根本沒用力、我只是用兩分力而已…」、「等下你不信是不是？那再來一次！」、「我出全力打你！看你幾分鐘可以躺下！看你幾分鐘可以躺下！」、「來！來！來！看你幾分鐘可以躺下」，學生嚇得臉色蒼白幾乎不敢置信，剛剛爆打他的竟是平常看起來溫文儒雅的法律系教授。

學生爆料，校方行政調查企圖拖延，法律系也有其他老師幫忙找被打學生談和解，該系學生認為系方企圖大事化小，「系上居然有很多老師在幫打人的教授，那誰來幫我們學生」，並指出因為台灣法律圈小，很多學生都擔心若出面挺同學會遭老師們封殺。

爆料學生質疑，「這樣有天理嗎？一堆系上師長每天教誨我們要用法律維護社會公平正義，但現在對於被打的同學，他的公平正義在哪裡？這是甚麼心口不一的法學教育？」

對此政治大學校區的所轄警方文山一警分局表示，目前尚未接獲學生提告傷害，若學生需要警方協助。警方一定秉公嚴辦絕不護短；政大校方受訪說：目前該案已完成調查，程序是要經院教評跟校教評討論該教授懲處及去留，24日傍晚政治大學透露，校方教評會已有結論，但該校秘書室不清楚內容暫無法回應。

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