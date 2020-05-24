女遊日月潭卻陷淤泥亡！母苦等21hrs見屍哭軟腿：說玩完要回家…今解剖釐死因

記者張弘昌、戴若涵／南投報導

南投縣日月潭22日傍晚發生一起事件！一名37歲的張姓女子與友人到日月潭玄光寺碼頭搭船時，不幸落水，警消人員獲報趕赴搜救，張母則是在接到消息後匆忙趕到現場，孰料，歷經21小時的等待卻只等到女兒的僵硬遺體，讓她當場腿軟崩潰。24日一早張女家屬抵達南投殯儀館，等待檢察官和法醫解剖釐清死因。

▲▼愛女遊日月潭落水身亡，張母見屍哭到腿軟。（圖／東森新聞，下同）

回顧事發經過，張女22日傍晚5時許與男性友人前往玄光寺碼頭，準備要搭船。此時張女友人聽見叫聲，轉頭一看卻不見人影，疑似是張女跳進湖中，任他怎麼呼喊都沒有回應，只好趕緊向附近船家求救。

警消人員獲報後到場搜救，但因雨勢過大，潭水能見度差，搜索4個小時都沒見到張女的蹤影，只好於23日上午8時再派出30名警消進行搜救，最後終於在日月潭水庫深處汙泥中找到張女遺體。

期間張女家屬在岸邊不斷呼喊，「媽媽跟阿嬤都在等妳，妳趕快上來不要讓大家擔心」，但張母苦等21小時卻等來女兒已冰冷僵硬的遺體，讓她當場腿軟淚崩，直說女兒下午2點多才說要出門玩，還說玩完要回家了，「怎麼知道閃不過」。

據了解，張女平常在台中工作，因曾出車禍受傷加上又失業2個多星期，她心情相當低落，曾向家人委婉交代後事，2個哥哥前幾年才因病去世，她是家中唯一的女兒，如今落水身亡，讓母親再受打擊。

警方透露，雖然沒有監視器拍到張女落水瞬間的畫面，但有另一支監視器拍下，張女曾在玄光寺碼頭附近嘗試要跳水，被同行的男友人拉住。張女24日一早和當時與張女赴日月潭同遊的男姓友人，都到了南投殯儀館，檢察官和法醫也到場解剖要釐清死因，目前初步排除他殺嫌疑。

▲▼張女遊日月潭落水，24日南投地檢署檢察官與法醫進行解剖釐清死因。（圖／東森新聞，下同）

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