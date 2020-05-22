來台越女割喉、11樓拋屍慘死！　家屬給紅包謝恩，結果...「全充公」做公益！

▲越南籍客死異鄉裴女家人獲補償金權益，感謝台灣司法各界包給紅包，讓台灣司法界「嚇一跳」。（圖／南投犯罪人保護會提供）

記者張弘昌／南投報導

越南籍裴姓女子被同居人割喉，慘從11樓處丟屍身亡。南投檢警釐清案情還裴女公道的同時，犯保協會同步積極協助裴女遠在越南家人，經2年來聯繫裴家領得犯罪被害補償金。原以為求償無門裴家，送來紅包大謝禮，協會婉拒代轉做公益，希望馨生家庭們，好好重建生活，不要再送紅包了。

犯保南投分會主任委員吳明賢表示，分會提供犯罪被害人本人或其遺屬多面向服務，長期陪伴並適時給予法律協助、關懷慰問、申請補償、生活扶助等，使犯罪被害家庭能感受來自各界溫暖及幫助，得以獲得走出悲痛的力量。

南投分會服務過的犯罪被害人及家屬，為感謝分會協助近10年共回饋捐款51筆，金額達92萬8000元，均列入分會辦理犯罪被害保護業務用途，期待各界拋磚引玉伸援手、支持犯罪被害保護工作，愛無遠弗屆，但拜託被害人家屬，不要再送紅包等謝禮了。

民國106年11月南投縣草屯鎮發生駭人聽聞命案，許姓男子將同居越南籍裴姓女子割喉殺害後，將死者從11樓高處丟下，再一同畏罪跳樓自殺雙亡。

忙碌釐清案情南投地檢署，第一時間通報財團法人犯罪被害人保護協會台灣南投分會派員到場助，在檢察官相驗時立即透過外交管道，聯繫死者遠在越南西寧省雙親及幼子。經通譯等管道轉交達，越南語、英語版書面權益等資料，同時儘速協助婓女遠在越的父母，順利來台探視、處理善後。

除專案補貼婓女父母來台交通、旅宿等開銷，犯保南投分會也幫忙死者與前夫，就所生幼子的監護問題，轉介財團法人法律扶助基金會，後基於維護死者幼子最佳利益，協助死者婓女第父母，取得監護權。

犯保南投分會代理主任盧冠宇指出，多次聯絡婓女遠在越南父母詳盡說明，台灣的犯罪被害人保護相關法規及權益，也積極協助整理申請文件，向南投地檢署犯罪被害人補償審議委員會提交申請犯罪被害補償金。民國108年11月，獲准同意補償死者裴女的父母及幼子。

跨國助犯罪被害人「更馨」專案，一波三折、是挑戰。例如，死者婓女家屬國外銀行帳戶，要開設及請領文件交付等，經多方聯繫與諮詢，終在今年4月助婓家順利獲得補償金。

婓女越南父母領得補償金，感謝台灣司法界鼎力、熱心協助，從越南託友人5月7日，到南投協會辦公室代為轉贈3萬6000元現金紅包，協會以此為法定職責，嚴正婉謝。

經溝通協調，婓家終同意捐贈紅包金額襄助更多協會關注的更馨家庭。南投分會榮譽主任委員張曉雯（南投地檢署檢察長兼任）獲悉，除感謝家屬善心捐款外，也肯定同仁為犯罪被害保護鍥而不捨的辛勞，不僅充分展現政府對犯罪被害保護之不遺餘力，同時也是國民外交的最好示範。

南投犯保會指出，儘管被害人為外國籍，但各機關單位發揮「同理心」介入幫忙，盡心盡力協助被害人及家屬維護權益，印證了愛無國界。

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