女跳日月潭死亡沉泥中　媽等21小時「妳趕快上來」崩潰跪哭…只剩1女也沒了

記者許力方、張弘昌、徐愷昕／南投報導

南投日月潭發生溺斃事件，32歲張姓女子和友人準備要搭船，卻在日月潭水庫湖心處落水27米深，搜救21小時才被發現陳屍在5公尺旁，深陷淤泥中，打撈上岸時已全身僵硬死亡。警方調閱監視器發現，她是自己跳入水中，母親在岸邊掩面崩潰痛哭，不敢相信2個兒子才因病去世，家中只剩一個女兒，竟命喪潭底。

張女22日傍晚和男性友人前往玄光寺碼頭，準備要搭末班船遊湖，返回伊達邵，友人正要上船，只聽到叫聲，轉頭一看，張女已經消失無蹤，疑似縱身躍入湖中，落水後怎麼呼喊再也沒有回應，嚇得趕緊向附近船家求救。

▲女兒交代遺言跳日月潭溺斃，媽媽跪岸邊痛哭。（圖／東森新聞）

南投警消22日傍晚5時許獲報派出潛水隊，但因雨勢很大，潭中水質混濁、能見度差，苦搜4小時仍無所獲，隨即暫停搜尋工作，直到隔天早上8時派出第二梯30人搜救，並出動水下攝影機協尋，針對落水點搜救，這時採測儀器發現水底有物體，先行放置石塊標記地點。

日月潭水庫湖心處水深約27公尺，潛水員下水搜救時，因湖水底部有混濁的淤泥，伸手不見五指。當地傳統民俗打撈溺水者，會用山上長倒鉤刺的竹子，編成約1、2公尺寬的長竹排，在細竹末端綁上大石塊，讓竹排沉入汙底中，用鉤刺撈尋落水者身上的衣物，找尋沉到水底的溺水者。

除了早期日月潭居民俗稱的「竹鉤」外，為儘快找到落水者的下落，消防局也有配備「霸王鉤」，有如船錨般笨重，以利下沉水底，並有數個大長鐵鉤的，勾到遺體手臂後，再由潛水員拖上岸。

家屬在岸邊拿著外套，不斷朝湖裡呼喊她的名字，「媽媽跟阿嬤都在等妳，妳趕快上來不要讓大家擔心…」未料等了超過21小時的搜救，終於找到女兒，卻只剩一具冰冷遺體，讓媽媽當場崩潰，哭到幾乎癱軟跪地。原來女兒出門前有告知，本來還好好的「跟朋友都玩得很開心」，家中2個哥哥幾年前才因病去世，只剩一個女兒，沒想到如今白髮人送黑髮人。

據了解，張女平常住台中工作，最近出車禍、失業，便返回南投中寮老家，很少外出，事發前已多次向家人透露，心情不佳想尋短，曾交代好遺言，但家人以為只是說說。前天友人陪她到日月潭散心，原本大家都開開心心的，卻在要上船返航時發生悲劇。

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