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逆轉！日月潭碼頭落水女「非意外」　警消出動「霸王鉤」撈上岸

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▲▼張姓女子到日月潭游湖散心，返程在玄光寺碼頭上船之際，突落水溺死，警消組搜救小組漏夜搜尋，下午順利打撈到遺體。（圖／張弘昌翻攝）

▲張姓女子到日月潭游湖散心，返程在玄光寺碼頭上船之際，突落水溺死，警消組搜救小組漏夜搜尋，下午順利打撈到遺體。（圖／張弘昌翻攝，下同）

記者張弘昌／南投報導

最新訊息指出，南投日月潭陸客朝聖的觀光勝地「玄光寺碼頭」，22日傍晚末班船載遊客返依達邵時，出遊散心張姓女子，在陪行友人要上船之際，突縱身跳下水。歷經21小時搜尋，23日下午搜救小組用有如船錨的「霸王鉤」拉住死者衣物，順利把遺體拉上岸，檢警正進一步釐清案情中。

日月潭水庫湖心處，有27公尺左右水深，潛水員下水搜救時，因湖水底部有混濁的淤泥，伸手不見五指。當地傳統民俗打撈溺水者，會用山上長倒鉤刺的竹子，編成約1、2公尺寬的長竹排，在細竹末端綁上大石塊，讓竹排沈入汙底中，用鉤刺撈尋落水者身上的衣物，找尋沈到水底的溺水者。

▲▼張姓女子到日月潭游湖散心，返程在玄光寺碼頭上船之際，突落水溺死，警消組搜救小組漏夜搜尋，下午順利打撈到遺體。（圖／張弘昌翻攝）

南投消防局與當地義消及船艇業者，組搜救小組漏夜搜尋時，也動用漁民用來偵測魚群的雷達，鎖定溺水者可能的位置，方便潛水員定位座標下水搜尋。這也是日月潭舉辦橫渡日月潭活動時，重要的水域安全防溺裝備。

除現代化魚探機裝備，水域廣闊、水深日月潭，搜尋溺水者有如「大海撈針」。早期日月潭居民，俗稱的「竹鉤」外，為儘快找到落水者的下落，消防局也有配備，有如船錨般笨重，以利下沈水底，並有數個大長鐵鉤的「霸王鉤」。

落水身亡32歲張姓女子，經初步了解，她原本在台中工作，最近出車禍、失業，返南投日月潭附近老家住，已多次向家人透露，心情不佳想尋短，曾交代好遺言。前天友人陪張女到日月潭散心，原本大家都開開心心的，沒想到上船返航時，張女就突從碼頭處落水。

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