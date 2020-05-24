選台中市長？蔡其昌：市民在意的是做事不是位置

▲蔡其昌。（圖／翻攝蔡其昌臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

對於交通部長林佳龍鬆口表示「不會完全放棄再次參選的可能」，被視為台中市長人選之一的立法院副院長蔡其昌強調，市民在意的是做事而不是討論位置。

蔡其昌在臉書表示，今年初選舉剛結束，台中市民期待新民意選出來的總統和立委，能為台中市帶來什麼樣的建設和願景，而非討論什麼位置。

蔡其昌強調，不忘初衷，持續傾聽民意、勤走基層，只要對台中好的建設，他都會不分藍綠，繼續在中央大力為台中爭取，現階段，就是做好市民期盼我們該做的事。