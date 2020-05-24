蔡其昌投球、陳柏惟打擊　史上最強組合+無敵海景球場啟用

▲蔡其昌和陳柏惟一起為大安球場剪綵啟用。（圖／蔡其昌提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大安區南埔棒壘球場24日完工啟用，立法院副院長蔡其昌擔任投手，立委陳柏惟打擊、台中市議員施志昌捕手，3人一起為興建2年完工的球場剪綵啟用，蔡說，未來將持續爭取預算，讓設施更加完善，陳則說，可以邊打球邊看海，就算被三振也不覺得可惜；這球場也是全台灣第一座可以欣賞海景的運動場地。

▲蔡其昌擔任投手、陳柏惟打擊，共同剪綵啟用球場。

大安海洋棒壘球場原址是垃圾掩埋場，2018年經蔡其昌爭取千萬元經費，並且協調農委會水保局及台中市政府運動局配合下，加強周邊綠化及改善設施，轉型為運動公園，成為全台第一座可以一邊打球、一邊看海的特色球場。

蔡其昌表示，大安海洋棒壘球場雖然只是簡易球場，但未來會繼續爭取預算，不但讓周遭設施更加完善，更可以是居民散步休閒的好去處，此外，獲得中央補助2億的外埔鐵山營區國際壘球運動場即將開工，日後也會是一座符合國際級比賽的球場，造福更多愛好運動的鄉親，讓台中成為棒壘球友善之都。

陳柏惟說，他從來沒想過可以邊打球邊看海，就算被三振也不覺得可惜。

大安壘球委員會主任委員徐昱舜表示，目前只有2間球員休息室，希望日後市政府再追加1間裁判及工作人員休息室，這座球場是眾人努力催生而成，未來協會將全力與公所配合球場管理，一起努力讓地方變得更好。

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