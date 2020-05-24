新北婦人登山驚見「遛鳥俠」趴趴走　回頭猛盯讓她嚇到落跑

▲婦人在泰山區頂泰山巖旁登山步道驚見遛鳥俠。（圖／翻攝自ㄨㄚ是泰山人）



記者陳豐德／新北報導

新北市泰山區供奉顯應祖師神像的「頂泰山巖」，被列為國家三級古蹟；23日下午3時許有婦人前往攀爬一旁登山步道時，竟然遇到一位一絲不掛的遛鳥俠，因周遭沒有其他民眾，當下婦人驚慌失措，又被遛鳥俠回頭頻頻緊盯，讓她嚇得加快腳步下山，目前轄區警方仍未接獲報案，強調將會加強巡視，以保障登山民眾安全。

鍾姓女子在臉書社團「ㄨㄚ是泰山人」中PO文表示，「我中午去爬泰山巖，3點多下山時，走過人家跳舞場地菜園，遇到一位一絲不掛的溜鳥俠，又下雨沒人，我快嚇死了，請下午爬山的人，要小心遛鳥俠！」

文章發出後引起地方民眾關注，目擊遛鳥俠的民眾提醒該名男子身形消瘦、身高中等，年齡約50歲出頭，手裡面還拿著衣服，當下有想要將他拍下蒐證，但因為對方不停看她，在恐懼之下實在不敢拿出手機。

網友看到後也留言表示，「去爬山記得帶棍子了」、「以後爬山要帶剪刀.看到這種 變態 的人．就馬上把它剪掉」、「女性不建議單獨行動，不然至少要帶哨子跟防狼噴霧」、「可能是用特別的方式在親近大自然」、「正常人會一絲不掛嗎？還是他被搶劫了」、「後山老猴出沒請注意」。

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