泰山餐廳用品工廠凌晨陷火海　隔壁倉庫內上億名車、重機險陪葬

▲泰山一間餐廳用品工廠深夜發生大火，熊熊火勢從鐵皮建物內竄出。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市泰山區24日凌晨1時許，中港南路一間餐廳用品工廠發生大火，百坪大廠房陷入熊熊火海，緊鄰的重機貿易商倉庫險遭波及，所幸警消在起火工廠四周射水避免火勢延燒，並於1小時後成功滅火，無人受困傷亡，燃燒面積約為300平方公尺，確切起火原因有待火場調查釐清。

▲起火工廠緊鄰重機倉庫，內部停放大量重機及百萬名車。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報一間餐廳用品工廠發生火警，出動大批消防車、救護車到場救援，由於鐵皮建物內囤放大量食品罐頭、紙製餐具與紙巾等大量易燃物，火勢燃燒猛烈，火舌不斷從建物內向外竄出。警消立即鋪設10條水線，破壞鐵皮外牆以利排煙及灌救，同時在四周灑水警戒，防止火勢蔓延到周邊建物。

由於起火工廠旁邊緊鄰重機貿易商的倉庫，內部停放大量重型機車，還有賓利、法拉利等高級名車，此外屋內還囤放大量輪胎，火勢若延燒過來恐損失上億元，警消發現該倉庫囤放大量易燃物件後，趕緊在起火工廠旁射水警戒，阻止火勢延燒過來。

▲警消獲報派出大量消防車到場灌救，將火勢侷限在起火工廠範圍。（圖／記者游宗樺翻攝）

起火工廠的陳姓負責人表示，火警當時正在對面建物睡覺，突然聽到工廠傳來霹靂啪拉的聲響，以為工廠闖入小偷，出來查看驚見工廠內部竄火，想開鐵門搶救時手卻被高溫燙到，只得趕緊報警求救，並大嘆最近受新冠肺炎疫情影響，公司月營收減到只剩10多萬元，又遇到這次火警實在是很煩惱，造成的損失實在很大，不幸中的大幸是還好當時員工都休假沒人受傷。

新北市消防局第二大隊副大隊長林世民表示，警消於凌晨1時35分獲報後，出動31輛消防車、6輛救護車及154名警義消到場，發現該建物已全面燃燒於是立即佈水線救火，並於半小時後成功將火勢侷限避免延燒，在2時40分成功撲滅火勢，總燃燒面積約300平方公尺，所幸火警當下建物內沒人，無人受困傷亡，起火原因有待後續調查釐清。

▲警消到場時工廠已陷入火海，於是破壞鐵皮外牆進行灌救。（圖／記者游宗樺翻攝）

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