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新北市圖書館另類書香愛地球　千冊「漂書山」廢棄推車變陪讀椅

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▲ 新北市圖書館另類書香愛地球 千冊「漂書山」廢棄推車變陪讀椅。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖書館另類書香愛地球，千冊「漂書山」廢棄推車變陪讀椅。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

利用上千本民眾捐的二手書籍推疊出的「漂書山」、二手書燈塔、廢棄推車做成的陪讀椅，迎接6月5日世界環境日，新北市立圖書館館員特別發揮巧思與創意，讓二手書再生，除了讓讀者可以紀念自己曾經讀過的書，書籍也將免費贈送給民眾，邀大家從閱讀開始關心地球的環境，同時也展現對在地鄉土的關愛。

新北市立圖書館指出，廢棄推車化身成移動式陪讀椅，二手書堆疊的綿延書山、還有燈塔、書院等在地意象，為了響應「世界環境日」，新北閱讀節特別推出「環保漂書」活動，館員以二手書為素材，結合在地意象進行創作，重新賦予二手書新生命。

▲ 新北市圖書館另類書香愛地球 千冊「漂書山」廢棄推車變陪讀椅。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 利用上千本民眾捐的二手書籍推疊出的「漂書山」。

新北市立圖書館表示，蘆洲集賢分館邀請在地環保藝術家，同時也是蘆洲環保協會創辦人陳忠清，指導館員將上千本的二手書推疊成高低起伏的「漂書山」，還有利用廣告紙做成的白鷺鷥與蝴蝶，構築蘆洲沙洲在地意象，搭配用寶特瓶蓋做成的閱讀椅椅及主題書展，打造景觀獨特的環保藝術閱讀角。

林口分館利用報廢的推車，搭配「漂書野餐籃」與玩偶，打造充滿趣味的移動式陪讀椅；石門分館與泰山分館則分別以位於臺灣最北端的富貴角燈塔、以及「北臺首學」文史古蹟明志書院等在地意象進行創作，用二手書堆出燈塔與書院，同時推出贈書活動，讓民眾可以透過二手書與自己生活的土地產生情感聯繫。

▲ 新北市圖書館另類書香愛地球 千冊「漂書山」廢棄推車變陪讀椅。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 二手書推疊成高低起伏的「漂書山」。

另外，蘆洲兒童親子分館的館員還利用廢棄的紙箱自製兔子扭蛋機，推出扭蛋送繪本活動，讓小朋友可以透過扭蛋的方式認識「世界環境日」，從小愛書惜書，培養正確的環保觀念。

新北市立圖書館表示，近年來氣候異常，地球暖化的問題越來越嚴重，全球都在提倡節能減碳，希望透過結合閱讀與環保的方式，推廣「零碳閱讀」，讓好書分享再利用，從生活中實踐綠色精神。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢：https://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2953-7868。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北市圖書館另類書香愛地球 千冊「漂書山」廢棄推車變陪讀椅。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖書館另類書香愛地球 千冊「漂書山」廢棄推車變陪讀椅。（圖／新北市立圖書館提供）

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