門一開目擊老公「只穿內褲」！小三一絲不掛躲棉被…她心碎了：親友全知情

▲門一開人妻見老公只穿一條內褲、小三全裸，心碎提告求償100萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人夫在加拿大結識小三，2人返台後更同居。人妻接獲消息後，跟警察一起到現場抓姦，只見老公只穿一條內褲前來應門，小三更全裸躲棉被裡，讓正宮心碎提告。日前法院判決出爐！

人妻主張，與老公2016年初結婚，2人婚後定居加拿大溫哥華，小三則是2018年前往加拿大打工度假時與老公結識，孰料，2018年7月下旬，老公竟趁著她回台灣照顧罹病的父親期間，與小三手牽手出雙入對，周遭的親友都知道2人的姦情，待她返回加拿大時，老公更乾脆徹夜不歸，還曾向親友坦承，「我愛上不該愛的人」，小三也向友人坦承2人正在交往。

人妻指控，老公跟小三返回台灣後還住在一起，她2019年7月16日得知消息2人同居一室，隨即偕同警方到2人同居處抓姦，只見老公上身全裸、只穿一條內褲來開門，小三則是全裸躲在棉被裡，她見到這幕後萬念俱灰，睡不好又吃不下，每天以淚洗面，雖然苦勸丈夫能斷絕與小三的往來，但對方離婚意志堅定，讓她決定向2人提告求償100萬元。

人夫辯稱，夫妻倆自從孩子出生後，為了姓氏跟教育問題爭執不斷，且妻子又阻止他與前妻所生的孩子來往，2019年在沒告知他的情況下將孩子帶回台灣，才會造成夫妻間鴻溝愈來愈深，婚姻關係無法挽回，他在律師的建議下先與妻子分居，完成家族經營的餐廳交接手續後搬離加拿大；小三則否認與人夫同居、單獨出遊，從未同床共枕，強調沒有介入他人家庭。

新北地方法院勘驗事證後發現，小三曾與人夫十指緊扣一起走下捷運站樓梯，又曾挽手共撐一把傘，抓姦當天也有照片為證，面對人夫朋友詢問「你們兩個黏在一起…你們家那個都沒關係喔？」，人夫還驕傲回應，「哥有練過，她回娘家住阿」，不採信2人說詞，判小三與人夫應連帶賠償正宮25萬元精神撫慰金，可上訴。

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