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韓國瑜被罷免後…　孫大千：民進黨對柯文哲進行3項「毁滅大作戰」

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▲▼「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

距離6月6日罷韓投票倒數2週，外界揣測若高雄市長韓國瑜遭罷免的話，民進黨的下一個目標就是台北市長柯文哲。對此，柯文哲23日受訪時無奈表示「現在不就是這樣？」前立委孫大千分析，未來綠色政治罷圈將對柯文哲進行三項「毀滅大作戰」。

孫大千24日在臉書發文表示，「今日韓國瑜，明日柯文哲」；柯文哲與韓國瑜同樣身為綠色政治霸權的眼中釘，肉中刺，本來就是唇齒相依的關係。

孫大千分析，當韓國瑜被罷免殲滅後，綠色政治霸權將會如法炮製的對柯文哲進行「毁滅大作戰」。第一，綠色網路水軍將集中全力，心無旁鶩，徹底修理柯文哲。假消息和假新聞都將會傾巢而出；第二，絕大部分的媒體在威逼利誘的情況下，必然被迫用修理抹黑韓國瑜的方式，好好的「照顧」柯文哲；第三，中央政府在未來柯文哲的任期內，也會用盡心思，「硬卡」台北市的重大建設，讓柯文哲的2024之路寸步難行。

孫大千感嘆，台灣政壇的有志之士，如果不想看到台灣落入一黨獨大，囂張霸道的狀況。唯有「抱團結盟」，才有可能扭轉台灣民主政治的悲劇。

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