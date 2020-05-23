現身民眾黨研習營！志在基隆市長　許效舜：不排斥任何政黨合作

▲ 披民眾黨戰袍參選基隆市長？許效舜：不排斥任何政黨合作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣民眾黨地方政治研習基隆場23日下午2時在基隆長榮桂冠酒店舉行，並邀請有意參選基隆市長的藝人許效舜演講，黨主席柯文哲被媒體問到，「要找許效舜選市長嗎？」柯文哲不發一語快步進入會場，不願多做回應。許效舜則表示，「不排斥和任何政黨合作」。

台灣民眾黨地方政治研習基隆場搞得非常神秘，不對外開放，連媒體採訪都被拒絕於會場外，台北市長柯文哲從酒店1樓大廳進入，不發一語快步進入會場，對媒體提完全不回應，快步進入會場。

▲ 台北市長柯文哲從酒店1樓大廳進入，不發一語快步進入會場。

許效舜受訪說，今天柯市長來，還有許多好朋友，希望他來受邀演講分享「基隆囝仔講基隆」主題，即便是蔡總統來基隆，他也會講他小到大生活的經驗。他說，不然以前參加一場活動，至少要20、30萬元，但是來當義工，半夜也要趕來。

媒體詢問到，未來如果選市長是否加入民眾黨或者合作？許效舜說，之前他受訪時已說過，許效舜說，「只要時機成熟，一定回基隆登記參選市長」，他規劃選市長「係金ㄟ」，最後決定參選，絕對不會被摸頭。

▲ 許效舜說，不排斥任何政黨合作。

怎麼會突然接觸民眾黨？許效舜表示，之前有接觸過了，民眾黨因為到基隆來，不管哪一個政黨都歡迎到基隆來，只要為基隆好，他沒有在分政黨，不排斥和任何政黨合作，目前最需要合作的是基隆市民。

被媒體問到，未來會用無黨參選市長嗎？許效舜指出，目前時機未到，如果有機會各種合作都有可能。

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