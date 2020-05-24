陳時中力挺墾丁　業者曝「最火大的事」：想到怎能不生氣？都中央害的

▲陳時中（中）大啖墾丁大街生魚片。右為屏東縣長潘孟安，左為立委周春米。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日率領「防疫五月天」，南下墾丁展開為期2天的防疫樂活行，也吸引大批人潮。但當地飯店業者認為，墾丁是第一個被指揮中心用「國家級警報」點名的景點，4月住房率僅剩2成；如今疫情趨緩，訂房卻只有微幅上升，想到怎麼能不生氣？都是中央害的。

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清明連假期間，台灣疫情仍處高峰，但還是未減民眾出遊興致。陳時中曾在記者會上點名，墾丁大街太過壅擠，更發布「細胞簡訊」提醒避免群聚，造成人潮湧退，商家收益減低。為彌補當時所言，陳才將第一站選在墾丁，希望藉自身力量，從台灣最南端示範一下，旅遊可以開始進行了。

陳時中振興國旅看似奏效，23日晚間8時許，墾丁大街至少擠了數百位人潮，但大多圍在墾丁派出所前的記者會場，之後更隨著陳移動逛大街，一度擠到水泄不通；不過，當陳9時30分坐車離開後，人潮瞬間退去大半，街上又恢復暢通。

▲▼陳時中穿花襯衫、腳踩木屐，力挺墾丁旅遊。（圖／記者林敬旻攝）

人潮是否有逐漸回溫？在大街經營黑糖鮮奶20多年的攤商對《ETtoday新聞雲》表示，清明連假第三天指揮中心發布細胞簡訊後，「馬路淨空都沒人」，原本可每天賣出8、90杯珍奶，只剩不到20杯；上周因都沒有人，還直接休息一個禮拜。她說，支持指揮中心當時的防疫作為，但現在疫情恢復了，希望部長的人氣能帶來買氣，讓墾丁大街恢復繁榮。

《聯合報》報導，有墾丁飯店業者說，墾丁是第一個被指揮中心用「國家級警報」點名的景點，因遊客擔憂結束旅行回家後，還要自主健康管理14天，此舉嚇跑許多人；即使他們祭出超低價的優惠，4月住房率僅剩2成，低到讓人不可置信。

另名飯店業者也直言，現在疫情趨緩，訂房雖有微幅上升，但仍不如花蓮、台東，想到怎能不生氣？該業者直呼，最火大的是還被貼上「不顧防疫、只顧賺錢」的標籤。

▲▼陳時中逛墾丁大街，被民眾團團包圍。（圖／記者林敬旻攝）

▼陳時中逛墾丁大街，被民眾團團包圍。（圖／記者林敬旻攝）